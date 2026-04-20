Luis Díaz ya superó el mejor año de Robben y Ribery en Bayern Múnich

El Bayern de Múnich es nuevamente campeón de la Bundesliga. El equipo de Luis Díaz venció al Stuttgart como local por 4-2 y ya no existen matemáticamente opciones de que el Borussia Dortmund les alcance cuando todavía restan cuatro jornadas del torneo. El colombiano incluso se da el lujo de superar los mejores registros en una sola temporada de figuras del club como Franck Ribéry o Arjen Robben.

Para que nos hagamos una idea de lo hecho por el colombiano, debemos ver que ni el francés ni el neerlandés sumaron más de 23 goles en una sola temporada bajo el mando del Bayern de Múnich. Luis Díaz acumula hasta la fecha un total de 24 tantos y 17 asistencias en 43 partidos. Su tridente en ataque junto a Michael Olise y Harry Kane amenaza con romper todo tipo de récords en Europa.

Quien más cerca estuvo del colombiano en cuanto a las leyendas del Bayern de Múnich se refiere fue justamente Robben en su primera temporada. Entre el verano de 2009 y 2010 sumaría 23 goles en toda la temporada de la Bundesliga. Ribéry, por su parte, tendría su punto más alto allá por el año 2007 con un total de 19 tantos en 46 partidos disputados. Luis Díaz sigue afianzando su leyenda en un Bayern de Múnich que ya es campeón.

“Muy, muy feliz. Es un sentimiento increíble, era lo que quería, lo que esperaba cuando llegué a este club. Agradecerle a Dios por todo, nos tiene compitiendo de muy buena manera y hoy nos regala el primer título de Bundesliga. Muy contento por el trabajo que se está haciendo, a seguir, hay que tratar de disfrutarlo”, declaraba el colombiano después de ganar su tercera liga en Europa. La Premier League con Liverpool y la liga de Portugal con Porto, sus otros grandes títulos locales.

Ni Robben ni Ribery llegaron a los 24 goles de Luis Díaz en esta temporada: GETTY

La actividad no se detiene para Luis Díaz, quien podría seguir acrecentando sus registros en los próximos meses. Recordemos que Bayern de Múnich se encuentra en semifinales de la Champions y donde se medirá con PSG. También que tendrá acción por la Copa este 22 de abril frente al Bayer Leverkusen en semifinales del torneo. En caso de no caer en todos los duelos de mano a mano que quedan, el Guajiro podría convertirse en el segundo colombiano en ganar un triplete después de lo hecho por Iván Córdoba en el Inter de Milán allá por el año 2010.

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El mensaje de ambición de Luis Díaz tras ganar la Bundesliga

El equipo de Vincent Kompany se encuentra apenas a cinco partidos de la posibilidad de levantar el tercer triplete de su historia. Ya lo hizo en el año 2013 e igualmente por la pandemia en 2020. Eran dos proyectos similares al actual por su pegada y estilo ofensivo, así como por una mentalidad alemana en todos los sentidos. La ambición de los bávaros fue explicada a fondo por “Lucho”.

“Hay que estar enfocado en los objetivos que tenemos, porque no te puedes despistar. Tenemos un grupo increíble, hemos ido manejando todo de muy buena manera y se está viendo el reflejo de lo que trabajamos anteriormente. Estoy feliz de estar en este club, en esta gran familia. Hay que ir por más, tenemos mucha hambre y los pies en la tierra”, reflexionó el cafetero tras ganar la Bundesliga. El Bayern ha levantado 13 de las últimas 14.

Datos claves

Luis Díaz suma 24 goles y 17 asistencias en 43 partidos con el Bayern Múnich.

suma y 17 asistencias en 43 partidos con el Bayern Múnich. El equipo de Vincent Kompany conquistó la Bundesliga tras vencer 4-2 al Stuttgart.

conquistó la Bundesliga tras vencer al Stuttgart. El colombiano superó el récord de Arjen Robben, quien marcó 23 goles en una temporada.