Harry Kane no escoge a Luis Díaz como el mejor extremo del mundo

El Bayern de Múnich sigue de fiesta después de una clasificación frente al Real Madrid que no puede entenderse sin el golazo de Luis Díaz sobre el final del choque. En los minutos posteriores a la clasificación a las semifinales de la Champions League, Harry Kane fue consultado sobre quién es el mejor extremo del mundo y no eligió al colombiano.

“Diría que actualmente Michael Olise es el mejor extremo del mundo en este momento. Crea muchas ocasiones y no tiene miedo de regatear. Creo que es uno de nuestros jugadores principales, junto con Luis Díaz. Honestamente, ha sido genial desde que se unió al Bayern; es un fichaje realmente bueno para el club”, empezaba el británico en charla con CBS. Señala al extremo de Francia por encima del resto.

Habla de un carácter ganador tanto dentro como fuera del césped: “Michael es un jugador especial… Trabaja muy duro en el gimnasio y en el campo de entrenamiento. Puedes ver su determinación para ser uno de los mejores del mundo. Definitivamente está ahí, pero si sigue así, como lleva toda la temporada, especialmente en estos grandes partidos, será un jugador muy importante para el Bayern“.

Mientras Luis Díaz acumula 24 goles y 15 asistencias en 42 partidos de la temporada, la realidad es que su compañero por banda derecha ni mucho menos se queda atrás. Olise suma hasta la fecha 18 anotaciones y 25 asistencias en un total de 43 batallas que le tienen como uno de los futbolistas más desequilibrantes de toda la campaña. Jugará su primera edición de la Copa Mundial de la FIFA este verano.

Olise, el mejor extremo del mundo para Kane: GETTY

Junto a Harry Kane y Luis Díaz ha conformado el tridente con más goles de Europa hasta la fecha. Incluso cuando quedan todavía algunas jornadas de Bundesliga, ya ha roto el récord de plantilla con mayor número de anotaciones en una sola edición del campeonato alemán. Para el inglés, nadie le supera en su puesto ahora mismo.

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