“No es solo técnica, es coraje”: Thierry Henry elogió como nunca a Luis Díaz

Luis Díaz tuvo su jornada más importante como futbolista del Bayern de Múnich. Su gol en los últimos minutos de la eliminatoria frente al Real Madrid valió para empezar a clasificar a sus compañeros a unas semifinales de la Champions League donde ahora mismo le espera el Paris Saint-Germain. Figuras de talla mundial como Thierry Henry se rinden ante el colombiano. Se habla de mentalidad de élite.

“Enviar a un club como el Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League con un gol como ese… escúchenme, no se trata solo de técnica. Todos tienen calidad en este nivel. Se trata de coraje… ¿Tienes el valor para ello? Esos son los momentos que dictan tu carrera”, empezaba el francés en su análisis. Por CBS Sports aseguró que Lucho y Michael Olise fueron el factor determinante de la eliminatoria.

Díaz se convierte en el primer colombiano que le marca en dos partidos seguidos al Real Madrid en la historia de la Champions. Dos tantos en momentos determinantes de la eliminatoria sirvieron para certificar la primera clasificación del Bayern ante el equipo de la capital española desde el año 2012. Para Thierry Henry, su mentalidad y técnica van de la mano.

Destaca la capacidad de Luis Díaz de abstraerse de toda la tensión que se vivía en Múnich. También la valentía de un equipo donde se premia el esfuerzo y la mentalidad del colombiano. Elogios de peso al “Guajiro”: “Lo vimos sin miedo. Ninguno. Cero dudas en su mente. Solo instinto puro y, lo más importante, la compostura cuando las luces son absolutamente las más brillantes… Cuando juegas contra el Real Madrid, y todos lo sabemos, no mueren. Si dudas un segundo, te castigan”.

El golazo de Luis Díaz, inicio de la clasificación del Bayern: GETTY

Solo el tiempo dirá qué ocurre, pero lo cierto es que gracias a ese gol de Luis Díaz, el Bayern Múnich sigue soñando con el triplete. En caso de seguir avanzando en cada competición, podrían conseguir este hito por tercera vez en su historia y convertirse en el club que más veces llegó a dicho objetivo. El cafetero llegó a su gol número 24 de la temporada con un equipo donde además de su técnica y pegada, destacan la personalidad de élite que le permitió ser figura nuevamente ante el rey de la competición.

Publicidad

Luis Díaz ya palpita choque con el PSG

“Muy feliz por la clasificación. Lo queríamos y buscamos desde el principio. Sabíamos que iba a ser complicado, el Real Madrid es un equipo muy grande y tiene mucha experiencia. Gracias a Dios se pudo anotar, ayudar al equipo en la victoria. El gol de ellos a los 30 segundos fue como… pfff, era una sensación no muy agradable. Salir así y que marquen primero no era la idea. Cosas que pasan. Yo también tuve una para concretar y fallé, pero luego marqué. Esto es fútbol”, analizaba Luis Díaz con Movistar. Ahora el PSG es el objetivo

Recordemos que ya Bayern Múnich y los dirigidos por Luis Enrique se midieron durante de la fase de Liga del torneo. Ahí Luis Díaz marcaría un doblete en el Parque de Los Príncipes antes de irse expulsado. Todo empieza en la capital francesa y se cierra en el Allianz Arena: “PSG será igual de difícil. Lo tomaremos como un partido muy grande. Ya jugamos en la fase de liga. Nos conocemos muy bien. Muy exigente. Toca descansar y revisar todo para corregir”.

Datos claves

Thierry Henry destacó el “coraje” y la “compostura” de Luis Díaz para eliminar al Real Madrid.

destacó el “coraje” y la “compostura” de para eliminar al Real Madrid. El colombiano es el primero en marcarle al club blanco en dos partidos seguidos de Champions .

partidos seguidos de . Luis Díaz alcanzó los 24 goles en la temporada y ahora enfrentará al PSG en semifinales.