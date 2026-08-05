Tras debutar con Bayern Múnich, Luis Díaz podría ser campeón en 17 días

Finalmente hubo minutos para Luis Díaz en una pretemporada del Bayern Múnich donde en este momento el equipo de Vincent Kompany se encuentra por tierras asiáticas. Tras la victoria frente al Jeju United de Corea, esto es lo que le espera al extremo de la Selección Colombia en un mes de agosto donde pronto podría hasta tener la chance de ser campeón.

Ingresó sobre el minuto 78 del encuentro. Todo ello mientras el Bayern Múnich ya ganaba por el marcador de 2 a 1 que no se terminaría moviendo. Dentro de 17 días no nos olvidemos que los bávaros disputarán la Supercopa Franz Beckenbauer frente al Borussia Dortmund. Se trata del primer título en juego de la temporada alemana e igualmente de la primera conquista que tuvo Luis Díaz de la mano del equipo de Vincent Kompany.

Antes de ello los dirigentes reyes de la Bundesliga tendrán otros dos partidos amistosos. Aston Villa será su oponente el próximo 7 de agosto en tierras asiáticas y en medio de un contexto donde el calor y el esfuerzo articular por el colombiano Olise se han hecho presentes en todo momento. Una semana más tarde habrá compromiso frente al RB Leipzig. Serán los últimos amistosos antes de la llegada del fútbol oficial.

Recordemos que Luis Díaz ya sabe lo que es ganar en Alemania. 12 meses atrás su Bayern Múnich derrotaba al Stuttgart en la definición del certamen y con el colombiano marcando en su primer partido oficial con el equipo del sur de Alemania. Se tratará del primer título en juego de una temporada donde nuevamente ganar a nivel local será obligatorio y donde la UEFA Champions League será el gran objetivo para la plantilla de Kompany.

Luis Díaz va por su segunda Supercopa de Alemania: GETTY

El Signal Iduna Park de la ciudad de Dortmund será la sede del encuentro. Todo ello después de que la Federación Alemana lo confirmase por medio de sus redes sociales y página web. Queda únicamente saber cómo se dará el reparto de localidades al tratarse de un encuentro que se definirá en 90 o 120 minutos. Luis Díaz tendrá dos amistosos más antes de tener la posibilidad de levantar su tercer título con el Bayern Múnich.

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Luis Díaz, a recortar distancia en títulos con James

Hasta la fecha nadie ha ganado más títulos oficiales que el mediapunta de la Selección Colombia en cuanto a futbolistas cafeteros se refiere. James Rodríguez acumula un total de 25 títulos en su carrera a la espera de saber cuál será su próximo desafío. Luis Díaz se encuentra en la tercera posición de la tabla general con un total de 17 trofeos levantados y a dos de Mateus Uribe, que se encuentra en segunda posición.

Teniendo en cuenta que todavía podrían quedarle más de media década en la élite del fútbol europeo, el próximo encuentro del 22 de agosto se hace vital para seguir acercándose a James Rodríguez en cuanto a la punta de futbolistas colombianos laureados de todos los tiempos. El Guajiro será el primer futbolista de la convocatoria de Néstor Lorenzo para la pasada edición de la Copa del Mundo que podría consagrarse campeón durante la temporada 2026-2027.

Datos claves

Luis Díaz disputó minutos en la victoria 2-1 del Bayern Múnich ante Jeju United.

disputó minutos en la victoria 2-1 del Bayern Múnich ante Jeju United. Bayern Múnich jugará la Supercopa frente al Borussia Dortmund en 17 días.

jugará la Supercopa frente al Borussia Dortmund en 17 días. Luis Díaz suma 17 títulos oficiales y busca acercarse a los 25 de James.