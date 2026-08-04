¿Juega Luis Díaz? Jeju United vs. Bayern Múnich: alineaciones y dónde ver el amistoso online y en vivo

Jeju y Bayern Múnich se miden en las próximas horas. Esto es todo lo que tienes que saber del encuentro y de la presencia de Luis Díaz.

Nuevo amistoso para este Bayern Múnich que de la mano de Luis Díaz ya se encuentra en Corea. Jeju United será el siguiente oponente de los de Vincent Kompany en una pretemporada marcada por la Copa del Mundo y donde el colombiano ya dice presente. Esto es todo lo que tienes que saber del compromiso en tierras orientales.

Luis Díaz tendrá su primer partido convocado de esta campaña con los Bávaros. Todo ello tras una participación en la Copa del Mundo donde el cafetero quedó en deuda yd onde los rumores de una posible salida rumbo al Al-Hilal marcaron como pocas veces su actualidad. Bayern Múnich le quiere para esta campaña y en unas horas podríamos verle dar sus primeros pases de la temporada.

Horarios del encuentro entre Jeju United y Bayern Múnich

Corea del Sur: 20:00 horas.

20:00 horas. Colombia: 06:00 horas.

06:00 horas. Alemania: 13:00 horas.

13:00 horas. Argentina: 08:00 horas.

08:00 horas. Brasil: 08:00 horas (Brasilia).

08:00 horas (Brasilia). Uruguay: 08:00 horas.

08:00 horas. Chile: 07:00 horas.

07:00 horas. Paraguay: 07:00 horas.

07:00 horas. Bolivia: 07:00 horas.

07:00 horas. Venezuela: 07:00 horas.

07:00 horas. Ecuador: 06:00 horas.

06:00 horas. Perú: 06:00 horas.

06:00 horas. Estados Unidos: 07:00 am (Este), 06:00 am (Central), 05:00 am (Montaña), 04:00 am (Pacífico).

07:00 am (Este), 06:00 am (Central), 05:00 am (Montaña), 04:00 am (Pacífico). México: 05:00 horas (Centro).

05:00 horas (Centro). España: 13:00 horas

¿Quién transmite Jeju United vs. Bayern Múnich?

El encuentro será diputado en el estadio Jeju World Cup de la ciudad de Jeju-Do y con capacidad para casi 30.000 espectadores. Se espera que el choque sea trasmitido por medio de la plataforma oficial de transmisión del Bayern Múnich. Por medio de su página web o con la app FC Bayern TV PLUS, podrás disfrutar del choque que supondrá el tercer amistoso de los dirigidos por Vincent Kompany.

Luis Díaz estrena look ante Jeju United: TW

Posibles alineaciones de Jeju United vs. Bayern Múnich

Jeju United: Kim Dong-jun; Kim Tae-hwan, Lim Chae-min, Song Ju-hun, Chung Woon; Italo, Kim Geon-woong, Han Jong-woo; Seo Jin-su, Yuri Jonathan y Reis.

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Bayern de Múnich: Manuel Neuer, Josip Stanišić, Kim Min-jae, Hiroki Itō, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Lennart Karl, Tom Bischof, Luis Díaz, Armindo Sieb.

Datos claves