Escandaloso: un fichaje de Emelec ni ha debutado y ya se lesionó varias semanas

Ni ha debutado con Emelec y este fichaje ya se lesionó y se perderá varios partidos.

Uno de los grandes fichajes de Emelec todavía no ha debutado en la LigaPro, pero ya es un gran problema para el club. Se reveló que una de las nuevas contrataciones de Emelec, que sigue esperando a ser inscrita, se lesionó en los entrenamientos.

De acuerdo a la revelación de Ronald Pin, el paraguayo Teodoro Arce sufrió un desgarro en el cuádriceps y tendrá que estar varias semanas de baja en el ‘Bombillo’. Lo insólito para muchos aficionados, es que el delantero todavía ni debuta.

Emelec fichó a Arce en medio del Mundial 2026, pero no ha podido inscribir al futbolista por tener varias sanciones de la FIFA. Todo eso acabó provocando que se demore su debut. No obstante, ahora se tendrá que esperar más para tenerlo en cancha.

Arce es una de las importantes apuestas del ‘Bombillo’ para hacer grandes cosas en este segundo semestre y al menos volver a un torneo internacional para la siguiente temporada. Por lo cual, se espera que la lesión no sea grave y pueda volver pronto.

Emelec también viene trabajando en estas horas en fichar a nuevos jugadores para tener un equipo más competitivo en el segundo semestre. El club está siguiendo a jugadores como Ronie Carrillo, Ayrton Preciado, Eduardo Bores entre otros.

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El puesto de Emelec en la tabla de posiciones

Así está Emelec en la tabla de posiciones en la LigaPro:

Datos clave: