¡Se acaban las esperanzas de Emelec! El gran contrato que Boca Juniors le armaría a Enner Valencia

Enner Valencia firmará con Boca Juniors un importante contrato y eso lo aleja definitivamente de cualquier llegada a Emelec.

Enner Valencia será nuevo jugador de Boca Juniors para esta nueva temporada y el futbolista ecuatoriano se aleja definitivamente de cualquier chance de llegar a Emelec. No solo por su vinculo en Argentina, sino también por el gran contrato que le armarán.

De acuerdo a la información revelada por Germán García Grova, Enner Valencia firmará con Boca un contrato por 18 meses. Por lo cual, el jugador ecuatoriano se vincula al equipo argentino hasta finales de 2027. Es decir, terminará ese acuerdo a los 38 años.

Este dato supone el fin de una gran parte de la hinchada de Emelec que esperaba que su “histórico delantero” regrese al club azul para vivir estos últimos años de su carrera en plenitud. Aunque podría volver a los 38 años como es obvio ya no sería lo mismo.

Valencia estaba libre en el mercado y él podía elegir al equipo que mejor le convenga y es como finalmente pasó. Aunque no ha trascendido de manera oficial el sueldo que Boca le podría pagar; en todos los escenarios ese dinero sería mucho más que lo que pagaría Emelec.

Enner Valencia y un nuevo contrato en Boca. (Foto. Captura de pantalla)

Enner Valencia asume también el que, por historia y club, es el reto más grande de su carrera. Aunque ha pasado por diferentes clubes a nivel mundial y jugó hasta en la Premier League, nada para la carrera del delantero se acercaba a jugar con los colores de Boca.

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Los números de Enner Valencia en este 2026

Entre el Mundial 2026 y su paso por Pachuca, Enner Valencia jugó 16 partidos sumando casi 1.000 minutos en este semestre. No obstante, el delantero apenas pudo anotar 4 goles y fue con su club, porque en la Copa del Mundo se despidió sin anotar.

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