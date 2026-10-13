Alineaciones de Bodo Glimt y Dortmund por la Champions League: formaciones probables

Se viene Bodo Glimt vs. Dortmund este miércoles 14 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Bodo Glimt y Dortmund
Bodo Glimt viene de caer 0-5 ante Bayern.
Dortmund viene de ganarle 3-2 a Villarreal.
Las alineaciones de Bodo Glimt y Dortmund
Bodo Glimt (4-3-3): Nikita Haikin, Fredrik Andre Bjorkan, Villads Nielsen, Jostein Gundersen, Fredrik Sjovold, Sondre Fet, Patrick Berg, Sondre Auklend, Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen, Ole Didrik Blomberg. DT: Kjetil Knutsen.
Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Waldemar Anton, Kouakou Joane Gadou, Ramy Bensebaini, Marcel Sabitzer, Ethan Nwaneri, Daniel Svensson, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Julian Ryerson, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovač.
Suplentes de Bodo Glimt: Julian Lund, Haitam Aleesami, Ulrik Saltnes, Joshua Kitolano, Ola Brynhildsen, Joel Mvuka, Isak Dybvik Määttä, Assan Sanyang, Kasper Solhaug.
Suplentes de Dortmund: Maximilian Beier, Nico Schlotterbeck, Carney Chukwuemeka, Konstantinos Karetsas, Fábio Silva, Joey Veerman, Patrick Drewes, Alexander Meyer, Kauã Prates, Samuele Inacio, Mathis Albert, Luca Reggiani, Filippo Mane.
La previa de Bodo Glimt y Dortmund: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Historial: 1 cruces — Bodo Glimt ganó 0, Dortmund ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 10/12/2025: Dortmund 2-2 Bodo Glimt
- Próximo partido de Bodo Glimt: vs. Napoli, martes 20 de octubre
- Próximo partido de Dortmund: vs. Sabah FK, martes 20 de octubre