Junior de Barranquilla sigue teniendo el gran pendiente de oficializar a su nuevo entrenador para la siguiente temporada. Jorge Bava, parece estar cerrado, pero mientras tanto ya definieron una salida.
Según Mariano Olsen, Junior ya notificó a Jefferson Martínez de que su contrato no sería renovado. Su contrato acaba en diciembre y pondrá fin a su etapa en el equipo.
El arquero, según el comunicador, ya tendría opciones para seguir su carrera dentro del mismo fútbol colombiano y el exterior. Martínez cierra así una etapa de cuatro años en el ‘Tiburón’.
Martínez suma cuatro títulos locales, tres con Junior y uno con Deportes Tolima en el 2022. Lleva cinco equipos en el fútbol colombiano desde Envigado, Millonarios, Tolima y Junior.
Las salidas de Junior para 2027
De acuerdo a la información de Pasión Tiburona, algunos jugadores que se marcharán de Junior porque terminan contrato para la siguiente temporada son Yimmi Chará, Juan David Ríos, Harold Rivera por y también Teo Gutiérrez, pero este último lo hace porque deja el fútbol.
En resumen
- Jefferson Martínez culminará su contrato en diciembre y no renovará con Junior.
- Tres títulos locales ganó el guardameta en sus cuatro años con el equipo rojiblanco.
- Yimmi Chará, Juan David Ríos y Harold Rivera también dejarán el club barranquillero.