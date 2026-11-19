Junior de Barranquilla espera a Jorge Bava y mientras tanto decidió una de sus primeras salidas para la siguiente temporada.

Junior de Barranquilla sigue teniendo el gran pendiente de oficializar a su nuevo entrenador para la siguiente temporada. Jorge Bava, parece estar cerrado, pero mientras tanto ya definieron una salida.

Según Mariano Olsen, Junior ya notificó a Jefferson Martínez de que su contrato no sería renovado. Su contrato acaba en diciembre y pondrá fin a su etapa en el equipo.

El arquero, según el comunicador, ya tendría opciones para seguir su carrera dentro del mismo fútbol colombiano y el exterior. Martínez cierra así una etapa de cuatro años en el ‘Tiburón’.

Martínez suma cuatro títulos locales, tres con Junior y uno con Deportes Tolima en el 2022. Lleva cinco equipos en el fútbol colombiano desde Envigado, Millonarios, Tolima y Junior.

Las salidas de Junior para 2027

De acuerdo a la información de Pasión Tiburona, algunos jugadores que se marcharán de Junior porque terminan contrato para la siguiente temporada son Yimmi Chará, Juan David Ríos, Harold Rivera por y también Teo Gutiérrez, pero este último lo hace porque deja el fútbol.

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En resumen