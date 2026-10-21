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Champions League

Alineaciones de Como 1907 y Manchester United por la Champions League: formaciones probables

Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Como 1907 vs. Man U, Champions League
Como 1907 vs. Man U, Champions League

Como 1907 recibe a Manchester United este miércoles 21 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Como 1907 viene de caer 2-3 ante Feyenoord y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Manchester United viene de caer 0-2 ante Atlético de Madrid y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Como 1907 y Manchester United

Como 1907 (4-2-3-1): Jean Butez, Yan Couto, Alberto Dossena, Jacobo Ramon, Alex Valle, Luis Milla, Nico Paz, Lucas Da Cunha, Martin Baturina, Anastasios Douvikas, Kaiki. DT: Cesc Fabregas.

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Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Ayden Heaven, Diogo Dalot, Andrey Santos, Youri Tielemans, Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.

La previa de Como 1907 y Manchester United: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España
  • Próximo partido de Como 1907: vs. Lens, miércoles 4 de noviembre
  • Próximo partido de Manchester United: vs. Roma, martes 3 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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