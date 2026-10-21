Alineaciones de Como 1907 y Manchester United por la Champions League: formaciones probables

Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Como 1907 recibe a Manchester United este miércoles 21 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Como 1907 viene de caer 2-3 ante Feyenoord y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Manchester United viene de caer 0-2 ante Atlético de Madrid y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Como 1907 y Manchester United

Como 1907 (4-2-3-1): Jean Butez, Yan Couto, Alberto Dossena, Jacobo Ramon, Alex Valle, Luis Milla, Nico Paz, Lucas Da Cunha, Martin Baturina, Anastasios Douvikas, Kaiki. DT: Cesc Fabregas.

Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Ayden Heaven, Diogo Dalot, Andrey Santos, Youri Tielemans, Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.

La previa de Como 1907 y Manchester United: todo lo que hay que saber