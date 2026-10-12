Alineaciones de Lens y Sporting por la Champions League: formaciones probables

Se viene Lens vs. Sporting este martes 13 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Lens y Sporting
Lens viene de ganarle 3-2 a Slavia Praga.
Sporting viene de ganarle 3-1 a Galatasaray.
Las alineaciones de Lens y Sporting
Lens (3-4-2-1): Robin Risser, Ismaelo Ganiou, Kyllian Antonio, Samson Baidoo, Florian Sotoca, Florian Thauvin, Matthieu Udol, Yassine Titraoui, Michael Cuisance, Ruben Aguilar, Odsonne Édouard.
Sporting (4-2-3-1): Rui Silva, Maxi Araujo, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Iván Fresneda, Issa Doumbia, Sergi Altimira, Flávio Gonçalves, Luis Suarez, Luís Guilherme, Geny Catamo. DT: Rui Borges.
Suplentes de Lens: Jonathan Gradit, Nidal Čelik, Andrija Bulatović, Thorgan Hazard, Mathieu Gorgelin, Amadou Haidara, Michal Skoras, Saud Abdulhamid, Junior Kadile, Franjo Ivanović, Souleymane Sagnan, Mezian Soares.
Suplentes de Sporting: Rodrigo Zalazar, Georgios Vagiannidis, Silas Andersen, Zeno Debast, Fotis Ioannidis, Rafael Ferreira Nel, Nestory Irankunda, Pedro Lima Barros, Jesse Derry, Kaique Pereira, Rodrigo Dias, Eduardo Felicíssimo, Moncef Zekri, Ibrahima Ba, Salvador Blopa.
La previa de Lens y Sporting: todo lo que hay que saber
- Día: martes 13 de octubre
- Hora: 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España
- Próximo partido de Lens: vs. Brujas, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de Sporting: vs. LASK, miércoles 21 de octubre