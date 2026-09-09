Alineaciones de Sporting y Galatasaray por la UEFA Champions League: formaciones confirmadas

Se viene Sporting vs. Galatasaray este miércoles 9 de septiembre desde las 13:00 por la UEFA Champions League: repasá las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Sporting y Galatasaray
Sporting (4-2-3-1): Rui Silva, Georgios Vagiannidis, Maxi Araújo, Issa Doumbia, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Geny Catamo, Sergi Altimira, Luis Suárez, Rodrigo Zalazar, Luís Guilherme. DT: Rui Manuel Gomes Borges.
Galatasaray (4-2-3-1): Ugurcan Çakir, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Davinson Sánchez, Eren Elmali, Leroy Sané, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Baris Alper Yilmaz. DT: Okan Buruk.
Suplentes de Sporting: Rodrigo Dias, Zeno Debast, Jesse Derry, Flávio Gonçalves, Rafael Nel, Iván Fresneda, Fotis Ioannidis, Nestory Irankunda, Pedro Lima, Kaique, Silas Andersen, Eduardo Felicíssimo.
Suplentes de Galatasaray: Abdülkerim Bardakci, El Chadaille Bitshiabu, Enes Büyük, Deniz Gül, İlkay Gündoğan, Berat Luş, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Jankat Yilmaz, Rafael Leão.
La previa de Sporting y Galatasaray: todo lo que tenés que saber
- Día: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 13:00 (hora local del estadio)