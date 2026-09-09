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UEFA Champions League

Alineaciones de Sporting y Galatasaray por la UEFA Champions League: formaciones confirmadas

Sporting y Galatasaray se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por la UEFA Champions League. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Sporting vs. Galatasaray por la UEFA Champions League.
Sporting vs. Galatasaray por la UEFA Champions League.

Se viene Sporting vs. Galatasaray este miércoles 9 de septiembre desde las 13:00 por la UEFA Champions League: repasá las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

Las alineaciones de Sporting y Galatasaray

Sporting (4-2-3-1): Rui Silva, Georgios Vagiannidis, Maxi Araújo, Issa Doumbia, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Geny Catamo, Sergi Altimira, Luis Suárez, Rodrigo Zalazar, Luís Guilherme. DT: Rui Manuel Gomes Borges.

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Galatasaray (4-2-3-1): Ugurcan Çakir, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Davinson Sánchez, Eren Elmali, Leroy Sané, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Baris Alper Yilmaz. DT: Okan Buruk.

Suplentes de Sporting: Rodrigo Dias, Zeno Debast, Jesse Derry, Flávio Gonçalves, Rafael Nel, Iván Fresneda, Fotis Ioannidis, Nestory Irankunda, Pedro Lima, Kaique, Silas Andersen, Eduardo Felicíssimo.

Suplentes de Galatasaray: Abdülkerim Bardakci, El Chadaille Bitshiabu, Enes Büyük, Deniz Gül, İlkay Gündoğan, Berat Luş, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Jankat Yilmaz, Rafael Leão.

La previa de Sporting y Galatasaray: todo lo que tenés que saber

  • Día: miércoles 9 de septiembre
  • Hora: 13:00 (hora local del estadio)
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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