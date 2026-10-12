Alineaciones de RB Leipzig y PSV por la Champions League: formaciones probables

Se viene RB Leipzig vs. PSV este martes 13 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan RB Leipzig y PSV
RB Leipzig viene de caer 1-4 ante Como 1907.
PSV viene de empatar 1-1 con Shakhtar Donetsk .
Las alineaciones de RB Leipzig y PSV
RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, David Raum, Castello Lukeba, Willi Orban, Ridle Baku, Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Romulo, Antonio Nusa, Andrija Maksimovic. DT: Martin Demichelis.
PSV (4-2-3-1): Matej Kovar, Armando Obispo, Sergino Dest, Mauro Junior, Lutsharel Geertruida, Kodai Sano, Guus Til, Noah Fernandez, Ruben van Bommel, Sven Mijnans, Ivan Perisic. DT: Peter Bosz.
Suplentes de RB Leipzig: Orjan Nyland, Abdoul Kone, Maxime Esteve, Brajan Gruda, Johan Bakayoko, Nicolas Seiwald, Lukas Klostermann, Rocco Reitz, Tidiam Gomis, Max Finkgrafe, Benjamin Henrichs.
Suplentes de PSV: Esmir Bajraktarevic, Filip Kostic, Ryan Flamingo, Nick Olij, Dennis Man, Ayoni Santos, Amir Bouhamdi, Fabian Merien, Tijn Smolenaars.
La previa de RB Leipzig y PSV: todo lo que hay que saber
- Día: martes 13 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Próximo partido de RB Leipzig: vs. Real Madrid, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de PSV: vs. Porto, martes 20 de octubre