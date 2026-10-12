Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Alineaciones de RB Leipzig y PSV por la Champions League: formaciones probables

RB Leipzig y PSV se enfrentan este martes 13 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

LEIP vs. PSV, Champions League
LEIP vs. PSV, Champions League

Se viene RB Leipzig vs. PSV este martes 13 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan RB Leipzig y PSV

RB Leipzig viene de caer 1-4 ante Como 1907.

PSV viene de empatar 1-1 con Shakhtar Donetsk .

Las alineaciones de RB Leipzig y PSV

RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, David Raum, Castello Lukeba, Willi Orban, Ridle Baku, Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Romulo, Antonio Nusa, Andrija Maksimovic. DT: Martin Demichelis.

+ Seguinos en

PSV (4-2-3-1): Matej Kovar, Armando Obispo, Sergino Dest, Mauro Junior, Lutsharel Geertruida, Kodai Sano, Guus Til, Noah Fernandez, Ruben van Bommel, Sven Mijnans, Ivan Perisic. DT: Peter Bosz.

Suplentes de RB Leipzig: Orjan Nyland, Abdoul Kone, Maxime Esteve, Brajan Gruda, Johan Bakayoko, Nicolas Seiwald, Lukas Klostermann, Rocco Reitz, Tidiam Gomis, Max Finkgrafe, Benjamin Henrichs.

Suplentes de PSV: Esmir Bajraktarevic, Filip Kostic, Ryan Flamingo, Nick Olij, Dennis Man, Ayoni Santos, Amir Bouhamdi, Fabian Merien, Tijn Smolenaars.

La previa de RB Leipzig y PSV: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 13 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Próximo partido de RB Leipzig: vs. Real Madrid, miércoles 21 de octubre
  • Próximo partido de PSV: vs. Porto, martes 20 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones