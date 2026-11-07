Alineaciones de RB Leipzig y Augsburg por la Bundesliga: formaciones probables

RB Leipzig recibe a Augsburg este sábado 7 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Red Bull Arena. RB Leipzig viene de ganarle 2-0 a Schalke y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Augsburg viene de caer 1-2 ante Freiburg y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de RB Leipzig y Augsburg
RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Benjamin Henrichs, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum, Neil El Aynaoui, Christopher Nkunku, Rocco Reitz, Brajan Gruda, Rômulo, Tidiam Gomis. DT: Martín Demichelis.
Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen, Yannik Keitel, Jeffrey Gouweleeuw, Chrislain Matsima, Anton Kade, Robin Fellhauer, Han-Noah Massengo, Fabian Rieder, Arijon Ibrahimović, Hennes Behrens, Michael Gregoritsch. DT: Manuel Baum.
La previa de RB Leipzig y Augsburg: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Red Bull Arena
- Historial: 24 cruces — RB Leipzig ganó 14, Augsburg ganó 3 y empataron 7
- Último antecedente: 07/03/2026: RB Leipzig 2-1 Augsburg
- Próximo partido de RB Leipzig: vs. Union Berlin, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Augsburg: vs. Mainz, domingo 22 de noviembre