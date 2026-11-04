Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Alineaciones de RB Leipzig y Man City por la Champions League: formaciones probables

RB Leipzig y Man City se enfrentan este miércoles 4 de noviembre en el Red Bull Arena por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

LEIP vs. Man City, Champions League
LEIP vs. Man City, Champions League

RB Leipzig recibe a Man City este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Red Bull Arena. RB Leipzig viene de caer 1-4 ante Real Madrid y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Man City viene de ganarle 5-1 a AEK Athens y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de RB Leipzig y Man City

RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum, Christoph Baumgartner, Christopher Nkunku, Ezechiel Banzuzi, Brajan Gruda, Rômulo, Antonio Nusa. DT: Martín Demichelis.

+ Seguinos en

Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Phil Foden, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.

La previa de RB Leipzig y Man City: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 4 de noviembre
  • Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Red Bull Arena
  • Historial: 6 cruces — RB Leipzig ganó 1, Man City ganó 4 y empataron 1
  • Último antecedente: 28/11/2023: Man City 3-2 RB Leipzig
  • Próximo partido de RB Leipzig: vs. Lens, martes 24 de noviembre
  • Próximo partido de Man City: vs. Napoli, martes 24 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones