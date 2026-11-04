Dónde ver EN VIVO RB Leipzig vs. Man City por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

RB Leipzig recibe a Man City este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Red Bull Arena.
Man City llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero RB Leipzig tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
RB Leipzig ganó 2-0 como visitante ante Schalke 04 en la fecha anterior. RB Leipzig está 27° en la tabla con 3 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante RW Essen.
En su último compromiso, Man City perdió 0-1 como local ante Brighton. El conjunto marcha 12° con 6 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Brighton.
El historial entre RB Leipzig y Man City
RB Leipzig y Man City se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de RB Leipzig, 4 de Man City y 1 empate.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/11/2023
|Man City vs. RB Leipzig
|3-2
|UEFA Champions League
|04/10/2023
|RB Leipzig vs. Man City
|1-3
|UEFA Champions League
|14/03/2023
|Man City vs. RB Leipzig
|7-0
|UEFA Champions League
|22/02/2023
|RB Leipzig vs. Man City
|1-1
|UEFA Champions League
|07/12/2021
|RB Leipzig vs. Man City
|2-1
|UEFA Champions League
|15/09/2021
|Man City vs. RB Leipzig
|6-3
|UEFA Champions League
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Fenerbahce vs. Liverpool
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|AEK Athens vs. Real Madrid
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viking vs. Sabah FK
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Slavia Praga vs. Arsenal
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lens vs. Como 1907
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSV vs. Brujas
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Porto vs. Napoli
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Dortmund vs. Betis
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- RB Leipzig y Man City se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- RB Leipzig suma 3 puntos tras vencer a Schalke 04, RW Essen y Elversberg.
- Man City suma 6 puntos en el torneo.