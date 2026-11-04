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Champions League

Dónde ver EN VIVO RB Leipzig vs. Man City por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

RB Leipzig y Man City se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Red Bull Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

LEIP vs. Man City, Champions League
LEIP vs. Man City, Champions League

RB Leipzig recibe a Man City este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Red Bull Arena.

Man City llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero RB Leipzig tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

RB Leipzig ganó 2-0 como visitante ante Schalke 04 en la fecha anterior. RB Leipzig está 27° en la tabla con 3 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante RW Essen.

En su último compromiso, Man City perdió 0-1 como local ante Brighton. El conjunto marcha 12° con 6 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Brighton.

El historial entre RB Leipzig y Man City

RB Leipzig y Man City se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de RB Leipzig, 4 de Man City y 1 empate.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/11/2023Man City vs. RB Leipzig3-2UEFA Champions League
04/10/2023RB Leipzig vs. Man City1-3UEFA Champions League
14/03/2023Man City vs. RB Leipzig7-0UEFA Champions League
22/02/2023RB Leipzig vs. Man City1-1UEFA Champions League
07/12/2021RB Leipzig vs. Man City2-1UEFA Champions League
15/09/2021Man City vs. RB Leipzig6-3UEFA Champions League

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Fenerbahce vs. LiverpoolMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
AEK Athens vs. Real MadridMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
Viking vs. Sabah FKMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Slavia Praga vs. ArsenalMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Lens vs. Como 1907Miércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
PSV vs. BrujasMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Porto vs. NapoliMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Dortmund vs. BetisMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • RB Leipzig y Man City se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • RB Leipzig suma 3 puntos tras vencer a Schalke 04, RW Essen y Elversberg.
  • Man City suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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