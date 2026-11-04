Dónde ver EN VIVO RB Leipzig vs. Man City por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

RB Leipzig y Man City se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Red Bull Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

RB Leipzig recibe a Man City este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Red Bull Arena.

Man City llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero RB Leipzig tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

RB Leipzig ganó 2-0 como visitante ante Schalke 04 en la fecha anterior. RB Leipzig está 27° en la tabla con 3 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante RW Essen.

En su último compromiso, Man City perdió 0-1 como local ante Brighton. El conjunto marcha 12° con 6 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Brighton.

El historial entre RB Leipzig y Man City

RB Leipzig y Man City se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de RB Leipzig, 4 de Man City y 1 empate.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/11/2023 Man City vs. RB Leipzig 3-2 UEFA Champions League 04/10/2023 RB Leipzig vs. Man City 1-3 UEFA Champions League 14/03/2023 Man City vs. RB Leipzig 7-0 UEFA Champions League 22/02/2023 RB Leipzig vs. Man City 1-1 UEFA Champions League 07/12/2021 RB Leipzig vs. Man City 2-1 UEFA Champions League 15/09/2021 Man City vs. RB Leipzig 6-3 UEFA Champions League

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Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Fenerbahce vs. Liverpool Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 AEK Athens vs. Real Madrid Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viking vs. Sabah FK Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Slavia Praga vs. Arsenal Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lens vs. Como 1907 Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSV vs. Brujas Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Porto vs. Napoli Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Dortmund vs. Betis Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis