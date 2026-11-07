Dónde ver EN VIVO RB Leipzig vs. Augsburg por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

RB Leipzig recibe a Augsburg este sábado 7 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Red Bull Arena.
RB Leipzig llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Augsburg tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
RB Leipzig viene de perder 2-3 como local ante Man City. El equipo ocupa el puesto 4 con 15 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Schalke 04.
Augsburg perdió 1-2 como local ante Freiburg en la fecha anterior. Augsburg está 11° en la tabla con 9 puntos. Antes ganó 4-2 como visitante ante Großaspach.
El historial entre RB Leipzig y Augsburg
RB Leipzig y Augsburg se enfrentaron 24 veces en los últimos años: 14 triunfos de RB Leipzig, 3 de Augsburg y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/03/2026
|RB Leipzig vs. Augsburg
|2-1
|Bundesliga
|25/10/2025
|Augsburg vs. RB Leipzig
|0-6
|Bundesliga
|14/02/2025
|Augsburg vs. RB Leipzig
|0-0
|Bundesliga
|28/09/2024
|RB Leipzig vs. Augsburg
|4-0
|Bundesliga
|10/02/2024
|Augsburg vs. RB Leipzig
|2-2
|Bundesliga
|16/09/2023
|RB Leipzig vs. Augsburg
|3-0
|Bundesliga
|15/04/2023
|RB Leipzig vs. Augsburg
|3-2
|Bundesliga
|22/10/2022
|Augsburg vs. RB Leipzig
|3-3
|Bundesliga
|08/05/2022
|RB Leipzig vs. Augsburg
|4-0
|Bundesliga
|15/12/2021
|Augsburg vs. RB Leipzig
|1-1
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Paderborn vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Mainz vs. Bayern
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Dortmund vs. Elversberg
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Stuttgart vs. Werder Bremen
|Sábado 7 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Colonia vs. Leverkusen
|Domingo 8 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Freiburg vs. Union Berlin
|Domingo 8 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Hoffenheim vs. Schalke
|Domingo 8 de noviembre
|12:30
|15:30
|19:30
En síntesis
- RB Leipzig y Augsburg se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- RB Leipzig suma 15 puntos en el torneo.
- Augsburg suma 9 puntos en el torneo.