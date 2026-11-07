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Dónde ver EN VIVO RB Leipzig vs. Augsburg por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

RB Leipzig y Augsburg se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Red Bull Arena, por la jornada 9 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

LEIP vs. Augsburg, Bundesliga
LEIP vs. Augsburg, Bundesliga

RB Leipzig recibe a Augsburg este sábado 7 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Red Bull Arena.

RB Leipzig llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Augsburg tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

RB Leipzig viene de perder 2-3 como local ante Man City. El equipo ocupa el puesto 4 con 15 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Schalke 04.

Augsburg perdió 1-2 como local ante Freiburg en la fecha anterior. Augsburg está 11° en la tabla con 9 puntos. Antes ganó 4-2 como visitante ante Großaspach.

El historial entre RB Leipzig y Augsburg

RB Leipzig y Augsburg se enfrentaron 24 veces en los últimos años: 14 triunfos de RB Leipzig, 3 de Augsburg y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/03/2026RB Leipzig vs. Augsburg2-1Bundesliga
25/10/2025Augsburg vs. RB Leipzig0-6Bundesliga
14/02/2025Augsburg vs. RB Leipzig0-0Bundesliga
28/09/2024RB Leipzig vs. Augsburg4-0Bundesliga
10/02/2024Augsburg vs. RB Leipzig2-2Bundesliga
16/09/2023RB Leipzig vs. Augsburg3-0Bundesliga
15/04/2023RB Leipzig vs. Augsburg3-2Bundesliga
22/10/2022Augsburg vs. RB Leipzig3-3Bundesliga
08/05/2022RB Leipzig vs. Augsburg4-0Bundesliga
15/12/2021Augsburg vs. RB Leipzig1-1Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 11:30 hs
  • Colombia: 09:30 hs
  • Perú: 09:30 hs
  • Chile: 11:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Paderborn vs. Eintracht FrankfurtSábado 7 de noviembre08:3011:3015:30
Mainz vs. BayernSábado 7 de noviembre08:3011:3015:30
Dortmund vs. ElversbergSábado 7 de noviembre08:3011:3015:30
Stuttgart vs. Werder BremenSábado 7 de noviembre11:3014:3018:30
Colonia vs. LeverkusenDomingo 8 de noviembre08:3011:3015:30
Freiburg vs. Union BerlinDomingo 8 de noviembre10:3013:3017:30
Hoffenheim vs. SchalkeDomingo 8 de noviembre12:3015:3019:30

En síntesis

  • RB Leipzig y Augsburg se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • RB Leipzig suma 15 puntos en el torneo.
  • Augsburg suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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