Dónde ver EN VIVO RB Leipzig vs. Augsburg por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

RB Leipzig y Augsburg se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Red Bull Arena, por la jornada 9 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

RB Leipzig recibe a Augsburg este sábado 7 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Red Bull Arena.

RB Leipzig llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Augsburg tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

RB Leipzig viene de perder 2-3 como local ante Man City. El equipo ocupa el puesto 4 con 15 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Schalke 04.

Augsburg perdió 1-2 como local ante Freiburg en la fecha anterior. Augsburg está 11° en la tabla con 9 puntos. Antes ganó 4-2 como visitante ante Großaspach.

El historial entre RB Leipzig y Augsburg

RB Leipzig y Augsburg se enfrentaron 24 veces en los últimos años: 14 triunfos de RB Leipzig, 3 de Augsburg y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/03/2026 RB Leipzig vs. Augsburg 2-1 Bundesliga 25/10/2025 Augsburg vs. RB Leipzig 0-6 Bundesliga 14/02/2025 Augsburg vs. RB Leipzig 0-0 Bundesliga 28/09/2024 RB Leipzig vs. Augsburg 4-0 Bundesliga 10/02/2024 Augsburg vs. RB Leipzig 2-2 Bundesliga 16/09/2023 RB Leipzig vs. Augsburg 3-0 Bundesliga 15/04/2023 RB Leipzig vs. Augsburg 3-2 Bundesliga 22/10/2022 Augsburg vs. RB Leipzig 3-3 Bundesliga 08/05/2022 RB Leipzig vs. Augsburg 4-0 Bundesliga 15/12/2021 Augsburg vs. RB Leipzig 1-1 Bundesliga

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Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Paderborn vs. Eintracht Frankfurt Sábado 7 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Mainz vs. Bayern Sábado 7 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Dortmund vs. Elversberg Sábado 7 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Stuttgart vs. Werder Bremen Sábado 7 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Colonia vs. Leverkusen Domingo 8 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Freiburg vs. Union Berlin Domingo 8 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Hoffenheim vs. Schalke Domingo 8 de noviembre 12:30 15:30 19:30

En síntesis