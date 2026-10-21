Alineaciones de Real Madrid y RB Leipzig por la Champions League: formaciones probables

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el Estadio Santiago Bernabeu por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Madrid recibe a RB Leipzig este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 4-3 a Roma y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. RB Leipzig viene de ganarle 1-0 a PSV y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Real Madrid y RB Leipzig

Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Antonio Rudiger, Marc Cucurella, Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Kylian Mbappe, Vinicius Junior. DT: Jose Mourinho.

RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum, Neil El Aynaoui, Christopher Nkunku, Ezechiel Banzuzi, Brajan Gruda, Romulo, Antonio Nusa. DT: Martin Demichelis.

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