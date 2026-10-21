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Alineaciones de Real Madrid y RB Leipzig por la Champions League: formaciones probables

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el Estadio Santiago Bernabeu por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Madrid vs. LEIP, Champions League
Real Madrid vs. LEIP, Champions League

Real Madrid recibe a RB Leipzig este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 4-3 a Roma y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. RB Leipzig viene de ganarle 1-0 a PSV y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Real Madrid y RB Leipzig

Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Antonio Rudiger, Marc Cucurella, Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Kylian Mbappe, Vinicius Junior. DT: Jose Mourinho.

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RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum, Neil El Aynaoui, Christopher Nkunku, Ezechiel Banzuzi, Brajan Gruda, Romulo, Antonio Nusa. DT: Martin Demichelis.

La previa de Real Madrid y RB Leipzig: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Estadio Santiago Bernabeu
  • Historial: 4 cruces — Real Madrid ganó 2, RB Leipzig ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 06/03/2024: Real Madrid 1-1 RB Leipzig
  • Próximo partido de Real Madrid: vs. AEK Athens, miércoles 4 de noviembre
  • Próximo partido de RB Leipzig: vs. Man City, miércoles 4 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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