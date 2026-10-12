Alineaciones de Sabah FK y Slavia Praga por la Champions League: formaciones probables

Se viene Sabah FK vs. Slavia Praga este martes 13 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Sabah FK y Slavia Praga
Sabah FK viene de caer 0-4 ante Manchester United.
Slavia Praga viene de caer 2-3 ante Lens.
Las alineaciones de Sabah FK y Slavia Praga
Sabah FK (4-2-3-1): Stas Pokatilov, Tymoteusz Puchacz, A McCarthy, Rahman Dashdamirov, Akim Zedadka, Veljko Simić, Umarali Rakhmonaliev, Christian Nwachukwu. DT: Valdas Dambrauskas.
Slavia Praga (3-4-2-1): Jakub Markovič, Tomáš Holeš, David Zima, Tomáš Vlček, Danijel Šturm, Emmanuel Ayaosi, Oskar Kubiak, Michal Sadílek, Wiktor Nowak, Samuel Isife, Mojmír Chytil. DT: Jindřich Trpišovský.
Suplentes de Sabah FK: Amin Ramazanov, Abdulakh Khaybulayev, Aleksey İsayev, Tellur Mutallimov, Almeida, Du Queiroz, Rodrigo Fernandes, Jafar Mukhtarov, Ravan Mirzammadov, Orphe Mbina.
Suplentes de Slavia Praga: Toumani Diakité, Tomáš Chorý, Ivan Schranz, Domchak Nazar, David Jurásek, Adam Rezek, Eliáš Piták, Jakub Kolísek, David Barčot, Karel Belžík.
La previa de Sabah FK y Slavia Praga: todo lo que hay que saber
- Día: martes 13 de octubre
- Hora: 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España
- Próximo partido de Sabah FK: vs. Dortmund, martes 20 de octubre
- Próximo partido de Slavia Praga: vs. Fenerbahce, martes 20 de octubre