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Dónde ver EN VIVO Slavia Praga vs. Arsenal por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Fortuna Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Slavia Praha vs. Arsenal, Champions League
Slavia Praha vs. Arsenal, Champions League

Slavia Praga recibe a Arsenal este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. El Arsenal llega a Praga con la chance de meter un pie y medio en los octavos, mientras el Slavia necesita un milagro para no quedar afuera de carrera en la Champions.

Para los ingleses es una oportunidad de seguir prendidos en la pelea por los primeros puestos del torneo. Para los checos, en cambio, el margen de error ya prácticamente no existe.

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La actualidad de ambos equipos

El Slavia Praga llega golpeado en la tabla general, con apenas un punto en tres presentaciones de Champions, pero metido en una racha positiva en su liga doméstica: viene de goleadas por 5-0 y 4-0 y un empate, números que contrastan con lo que mostró en la competencia europea. La diferencia de nivel entre un certamen y otro quedó expuesta, y ahora necesita revertir esa imagen ante un rival de mayor jerarquía.

El Arsenal, en cambio, atraviesa un gran momento. Viene de ganarle a Liverpool como visitante y antes había sumado un triunfo claro ante Everton, con el empate ante Fleetwood como único traspié reciente. Esa efectividad lo tiene noveno en la liga inglesa y séptimo con vida en la Champions, en una posición que le permite soñar con meterse entre los mejores del grupo general.

El historial entre Slavia Praga y Arsenal

El historial es ampliamente favorable al Arsenal, que ganó tres de los cinco cruces y nunca perdió ante el Slavia Praga. Los números de goles son contundentes: 15 a favor del conjunto inglés contra apenas uno del equipo checo en todos los antecedentes.

El precedente más reciente fue hace apenas un año, también por Champions, con triunfo por 3-0 del Arsenal. Antes hubo un 4-0 y un 7-0, además de dos empates, un patrón que confirma la superioridad histórica del equipo inglés en estos cruces.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
04/11/2025Slavia Praga vs. Arsenal0-3UEFA Champions League
15/04/2021Slavia Praga vs. Arsenal0-4UEFA Europa League
08/04/2021Arsenal vs. Slavia Praga1-1UEFA Europa League
07/11/2007Slavia Praga vs. Arsenal0-0UEFA Champions League
23/10/2007Arsenal vs. Slavia Praga7-0UEFA Champions League

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Fenerbahce vs. LiverpoolMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
AEK Athens vs. Real MadridMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
Viking vs. Sabah FKMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Lens vs. Como 1907Miércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
RB Leipzig vs. Man CityMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
PSV vs. BrujasMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Porto vs. NapoliMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Dortmund vs. BetisMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • Slavia Praga suma 1 punto en el torneo.
  • Arsenal suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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