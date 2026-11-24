Slovan Bratislava y Betis se enfrentan este martes 24 de noviembre en el Tehelne Pole Stadion por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Slovan Bratislava recibe a Betis este martes 24 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Tehelne Pole Stadion. Slovan Bratislava viene de caer 0-4 ante LASK y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Betis viene de caer 1-2 ante Dortmund y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Slovan Bratislava y Betis

Slovan Bratislava (4-3-3): Dominik Takáč, César Blackman, Svetozar Marković, Kenan Bajrič, Sandro Cruz, Peter Pokorný, Cristian Martínez, Rahim Ibrahim, Tigran Barseghyan, Andraž Šporar, Nino Marcelli. DT: Yaya Touré.

Betis (4-3-3): Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Francisco García, Facundo Bernal, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.

La previa de Slovan Bratislava y Betis: todo lo que hay que saber