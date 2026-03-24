Mientras el foco del planeta está en lo que en algunas semanas se vivirá en Estados Unidos, México y Canadá por la Copa del Mundo 2026, la FIFA ya se encuentra trabajando para la próxima edición que se llevará a cabo, por primera vez en la historia, en tres continentes y seis países diferentes: Sudamérica con Argentina, Uruguay y Paraguay; Europa con Portugal y España; y África con Marruecos.

Es por eso que una delegación de la entidad que regula el fútbol a nivel global estuvo de visita en la Península Ibérica entre el lunes 9 y el jueves 19 de marzo, para inspeccionar los estadios y analizar otros puntos de las ciudades postuladas por la RFEF (federación española) y por la FPF (el organismo portugués) para recibir partidos, como la logística y cuestiones legislativas.

Al respecto, ya trascendieron algunas conclusiones de la FIFA. Entre ellas, la más importante, cuál pica en punta para ser el escenario de la Final de la Copa del Mundo 2030, algo por lo que compiten mano a mano Real Madrid, Barcelona y Marruecos con su propuesta del imponente Estadio Hassan II de Casablanca, que promete alcanzar un aforo de 115 mil espectadores.

Y al parecer, conforme a un reporte de diario Marca, el Estadio Santiago Bernabéu dio un paso adelante, principalmente, por el funcionamiento integral del estadio que va desde el innovador sistema de recambio de la superficie hasta las zonas VIP, los vestuarios, la sala de prensa y la capacidad para gestionar más de 40 señales televisivas y coordinar múltiples unidades móviles.

Además, la ubicación en el corazón de la ciudad, que permite la fácil accesibilidad por medios de transporte públicos, sumado a que se encuentra a solo 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Barajas (se calcula unos 20 minutos en automóvil y unos 40 en metro), son otros factores que le juegan a favor para ser el epicentro del torneo.

La impresión de la FIFA con el Camp Nou

Si bien el Camp Nou promete ser el estadio más moderno del Mundial 2030, y de más capacidad de Europa con 105 mil localidades, apenas se encuentra terminado en un 70 por ciento, por lo que en cuanto a impresión, el Santiago Bernabéu, en ese sentido, ganó por goleada, pues es un recinto que ya superó la etapa de reforma que encaró entre 2021 y 2024.

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No obstante, habrá más visitas de la FIFA a cada uno de los países seleccionados para recibir partidos del torneo y la decisión final se tomará entre fines del 2026 y principios del 2027.

En síntesis