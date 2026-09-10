Los 7 récords que rompería Lamine Yamal si gana el Balón de Oro 2026

Barcelona debutó con pie derecho en la UEFA Champions League. El 5-1 al Feyenoord confirma el excepcional estado de forma de Lamine Yamal, a quien su entrenador ya pide como próximo ganador del Balón de Oro. En caso de conseguirlo hablaríamos de una consagración sin precedentes y que batiría 7 récords en la historia del premio que elige al mejor futbolista de la temporada.

Hansi Flick ve a Lamine Yamal como Balón de Oro. El premio se entregará el próximo 26 de octubre y en caso de conseguirlo hablaríamos del futbolista más joven en levantarlo. De momento Ronaldo Nazario, con 21 años en 1997, es el más precoz en conseguirlo. Pero esta no sería ni mucho menos la única marca que batiría la joya del Barcelona en caso de ser elegido como mejor futbolista de la temporada.

Hablaríamos del primer jugador en ser Balón de Oro con menos de 20 años. También del futbolista con el ciclo de evolución dentro de la tabla general del premio más grande. Sería la primera vez que un jugador tuviese sus tres primeras nominaciones dentro del top ten y que esta terminase con su consagración como mejor jugador de la temporada. Lamine Yamal ha sido, en las ediciones donde ha sido nominado, tanto octavo como segundo.

También hablaríamos del primer jugador que se consagra como Balón de Oro después de recibir el Premio Kopa. Este es entendido como el Balón de Oro para menores de 21 años, aunque curiosamente ha generado justamente polémica por el devenir de las carreras de muchos de sus vencedores a lo largo de los últimos años. Lamine Yamal sueña con un premio que será entregado en Londres y donde también podría ser el primer jugador en levantarlo habiendo nacido en el siglo XXI.

Yamal podría ser el primer Balón de Oro que gana el premio Kopa: GETTY

Para el Barcelona no será una elección más. En caso de consagrarse como Balón de Oro, Lamine Yamal rompería el empate que existe entre su club y el Real Madrid como las entidades con más ediciones del torneo ganadas. Por último, pero no menos importante, aparece el récord como el jugador con menos partidos como profesional para consagrarse como mejor futbolista de una temporada en el planeta. El próximo 26 de octubre podemos estar ante 7 marcas sin precedentes en la historia del galardón.

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Flick pide el Balón de Oro para Yamal

“Es mi jugador, claro que lo creo. Merece ganar el Balón de Oro. Es un jugador excepcional, especial. Cualquiera que vea sus partidos sabe que lo merece”, declaraba Flick tras la goleada conseguida ante los neerlandeses y donde igualmente Lamine Yamal se dio el gusto de anotar de falta directa. Es el más joven en la historia de la competición en hacerlo ya.

Solo el tiempo dirá qué ocurre, pero Lamine Yamal sigue cambiando la historia del fútbol y podría reventarla directamente el próximo 26 de octubre. Gracias a su positiva temporada en el Barcelona desde lo individual e igualmente la conquista de España en el torneo internacional, es uno de los máximos candidatos. Ni figuras de la talla de Messi o Cristiano Ronaldo rozaron lo que la joyita de La Masía puede abarcar en semanas.

Datos claves

Lamine Yamal rompería 7 récords si gana el Balón de Oro 2026 .

rompería si gana el . El entrenador Hansi Flick pidió públicamente el Balón de Oro para Lamine Yamal .

pidió públicamente el para . El premio del Balón de Oro se entregará en Londres el próximo 26 de octubre.