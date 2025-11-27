Elegida España como la sede central para la Copa del Mundo 2030 (además de Portugal y Marruecos, y de los partidos de primera fase que se llevarán a cabo en Argentina, Uruguay y Paraguay bajo el marco de la celebración del centenario de la competencia), empezó una disputa feroz entre Barcelona y Real Madrid para quedarse con la Final.

Tanto los culés como los merengues expusieron sus cualidades en pos de ser consideradas por la FIFA como la mejor opción para el duelo que definirá al campeón de la vigesimocuarta edición del campeonato que se juega cada cuatro años desde 1930 (con la excepción del impás que hubo entre 1938 y 1950 por la Segunda Guerra Mundial).

De hecho, tanto el Camp Nou como el Estadio Santiago Bernabéu, recientemente, se sometieron a una importante reforma que amplió la capacidad y modernizó las instalaciones de cada recinto. Hoy la Casa Blanca alberga 84 mil espectadores, mientras que el inmueble blaugrana, todavía en fases de construcción, busca llegar a los 105 mil (sería el de mayor aforo de todo Europa).

No obstante, desde la Ciudad Condal se encargaron de remarcar que la mejor alternativa en la actualidad para la FIFA es el Camp Nou y no el Santiago Bernabéu. ”En estos momentos Madrid no es rival para Barcelona para albergar la final del Mundial”, dijo David Escudé, concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, en Catalunya Radio.

En ese mismo sentido, para que quede clara su postura, agregó: ”A día de hoy, con los datos objetivos en la mano, el Bernabéu no cumple con los requerimientos de la FIFA como sí lo hace el nuevo Camp Nou que se está construyendo”.

Y para cerrar, Escudé avisó que ya se están moviendo con los entes pertinentes para que realmente vean al estadio del Fútbol Club Barcelona como el sitio en el que se debe jugar la Final de la Copa de Mundo del 2030: “Estamos hablando con quien tenemos que hablar y le queremos hacer ver que estamos más que preparados”.

El Gran Estadio de Casa Blanca también se apunta para albergar la Final de la Copa del Mundo 2030

El que también piensa jugar fuerte para arrebatarle la Final del Mundial 2030 al Barcelona y al Real Madrid es Marruecos. Desde la FRMF (federación marroquí) ya advirtió que el Gran Estadio de Hassan II de la ciudad de Casa Blanca es, a su entender, la mejor opción, dado que una vez terminado en 2028 (año en el que estipulan terminar su construcción) alcanzará un aforo de 115 mil localidades.

En síntesis