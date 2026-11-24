Man City y Napoli se enfrentan este martes 24 de noviembre, en el Etihad Stadium, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Man City recibe a Napoli este martes 24 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium.

Man City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Napoli tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Man City empató 1-1 como local ante Fulham en la fecha anterior. Man City está 7° en la tabla con 9 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Forest.

En su último compromiso, Napoli ganó 1-0 como local ante Torino. El conjunto marcha 27° con 3 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Lazio.

El historial entre Man City y Napoli

Man City y Napoli se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Man City, 1 de Napoli y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/09/2025 Man City vs. Napoli 2-0 UEFA Champions League 01/11/2017 Napoli vs. Man City 2-4 UEFA Champions League 17/10/2017 Man City vs. Napoli 2-1 UEFA Champions League 22/11/2011 Napoli vs. Man City 2-1 UEFA Champions League 14/09/2011 Man City vs. Napoli 1-1 UEFA Champions League

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Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Galatasaray vs. Aston Villa Martes 24 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Bodo Glimt vs. LASK Martes 24 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slovan Bratislava vs. Betis Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Real Madrid vs. PSV Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 RB Leipzig vs. Lens Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Feyenoord vs. Porto Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Como 1907 vs. AEK Athens Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Arsenal vs. Dortmund Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sabah FK vs. Barcelona Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slavia Praga vs. Villarreal Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sporting vs. Manchester United Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSG vs. Roma Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lille vs. Bayern Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Inter vs. Stuttgart Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Brujas vs. Liverpool Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Viking Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis