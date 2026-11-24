Feyenoord recibe a Porto este martes 24 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Feyenoord llega golpeado y con la fase de liga prácticamente cuesta arriba, así que necesita un resultado ya mismo para no quedar afuera de la pelea. Porto, en cambio, se mueve con margen y con la obligación de no relajarse ante un rival que no gana hace rato.
Ninguno de los dos suma lo que esperaba en esta Champions, pero las urgencias son distintas: el local no puede permitirse otro traspié y el visitante busca despegarse con una victoria que lo acomode en la tabla general.
La actualidad de ambos equipos
El presente de Feyenoord preocupa. Viene de caer como local ante Excelsior y antes había perdido también contra Heerenveen y el Inter, una seguidilla que lo dejó con apenas 3 puntos en cuatro fechas y en el puesto 32 de la liga de 36 equipos. La necesidad de revertir esa imagen lo obliga a jugar distinto de local, con el aliento de su gente empujando desde el arranque.
Porto llega con más tranquilidad aunque tampoco cerró bien su último compromiso: empató 1-1 de local ante Paredes después de haber ganado sus dos partidos anteriores, incluida una goleada 4-1 frente al Napoli. Con los mismos 3 puntos que su rival pero una posición más arriba en la tabla, el equipo portugués tiene margen para manejar el partido con calma y aprovechar el mal momento del local.
El historial entre Feyenoord y Porto
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para los portugueses: de cuatro enfrentamientos, Porto ganó dos, Feyenoord uno y hubo un empate, con 4 goles convertidos por cada lado. Los últimos cruces datan de 2019, cuando se repartieron una victoria cada uno, y antes de eso hay que remontarse a 1993 para encontrar los otros dos antecedentes.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/12/2019
|Porto vs. Feyenoord
|3-2
|UEFA Europa League
|03/10/2019
|Feyenoord vs. Porto
|2-0
|UEFA Europa League
|02/11/1993
|Feyenoord vs. Porto
|0-0
|UEFA Champions League
|19/10/1993
|Porto vs. Feyenoord
|1-0
|UEFA Champions League
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN7 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Galatasaray vs. Aston Villa
|Martes 24 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Bodo Glimt vs. LASK
|Martes 24 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slovan Bratislava vs. Betis
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Real Madrid vs. PSV
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Lens
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Man City vs. Napoli
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Como 1907 vs. AEK Athens
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Arsenal vs. Dortmund
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sabah FK vs. Barcelona
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Villarreal
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sporting vs. Manchester United
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSG vs. Roma
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lille vs. Bayern
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Inter vs. Stuttgart
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Brujas vs. Liverpool
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Viking
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Feyenoord y Porto se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.
- Porto suma 3 puntos en el torneo.