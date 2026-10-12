Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Manchester United por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentan este martes 13 de octubre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El martes 13 de octubre el Atlético de Madrid se juega buena parte de su arranque europeo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, ante un Manchester United que llega con otro ánimo tras su debut.

Los dos necesitan sumar de entrada en la fase de liga de la Champions: el Atlético viene de perder y no quiere quedar descolgado, mientras que el United intenta confirmar que su arranque no fue casualidad.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Atlético de Madrid empezó con el pie izquierdo: cayó 1-2 como visitante frente al Liverpool y hoy aparece 25° en la tabla general, sin puntos todavía. No es la posición que esperaba el equipo español después de una pretemporada que lo mostraba sólido, y la visita del United se presenta como la primera oportunidad para reacomodarse.

Enfrente estará un Manchester United que arrancó con una goleada: 4-0 de local ante el Sabah FK, resultado que lo dejó cuarto con 3 puntos. El envión anímico es claro, aunque viajar a Madrid es otra historia y el equipo inglés lo sabe.

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El historial entre Atlético de Madrid y Manchester United

El historial entre ambos es parejo: de tres enfrentamientos, cada uno ganó uno y hubo un empate, con 3 goles convertidos por lado. El más reciente quedó para el United, que se impuso 2-1 en su cancha, aunque antes el Atlético se había quedado con una victoria por 1-0 y con un empate 1-1 en otro capítulo de esta serie pareja.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/08/2026 Manchester United vs. Atlético de Madrid 2-1 2026 15/03/2022 Manchester United vs. Atlético de Madrid 0-1 Champions League 2021-22 23/02/2022 Atlético de Madrid vs. Manchester United 1-1 Champions League 2021-22

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sabah FK vs. Slavia Praga Martes 13 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lens vs. Sporting Martes 13 de octubre 10:45 13:45 18:45 Viking vs. Bayern Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Villarreal vs. Napoli Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 RB Leipzig vs. PSV Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Galatasaray vs. Barcelona Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Inter vs. Brujas Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Arsenal vs. Lille Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 LASK vs. Liverpool Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Feyenoord vs. Como 1907 Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Porto Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Slovan Bratislava vs. Stuttgart Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Man City vs. PSG Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bodo Glimt vs. Dortmund Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Fenerbahce Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Roma vs. Real Madrid Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis