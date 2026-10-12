Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Manchester United por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

El martes 13 de octubre el Atlético de Madrid se juega buena parte de su arranque europeo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, ante un Manchester United que llega con otro ánimo tras su debut.
Los dos necesitan sumar de entrada en la fase de liga de la Champions: el Atlético viene de perder y no quiere quedar descolgado, mientras que el United intenta confirmar que su arranque no fue casualidad.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones
La actualidad de ambos equipos
El Atlético de Madrid empezó con el pie izquierdo: cayó 1-2 como visitante frente al Liverpool y hoy aparece 25° en la tabla general, sin puntos todavía. No es la posición que esperaba el equipo español después de una pretemporada que lo mostraba sólido, y la visita del United se presenta como la primera oportunidad para reacomodarse.
Enfrente estará un Manchester United que arrancó con una goleada: 4-0 de local ante el Sabah FK, resultado que lo dejó cuarto con 3 puntos. El envión anímico es claro, aunque viajar a Madrid es otra historia y el equipo inglés lo sabe.
El historial entre Atlético de Madrid y Manchester United
El historial entre ambos es parejo: de tres enfrentamientos, cada uno ganó uno y hubo un empate, con 3 goles convertidos por lado. El más reciente quedó para el United, que se impuso 2-1 en su cancha, aunque antes el Atlético se había quedado con una victoria por 1-0 y con un empate 1-1 en otro capítulo de esta serie pareja.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/08/2026
|Manchester United vs. Atlético de Madrid
|2-1
|2026
|15/03/2022
|Manchester United vs. Atlético de Madrid
|0-1
|Champions League 2021-22
|23/02/2022
|Atlético de Madrid vs. Manchester United
|1-1
|Champions League 2021-22
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Slavia Praga
|Martes 13 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lens vs. Sporting
|Martes 13 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Viking vs. Bayern
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Villarreal vs. Napoli
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|RB Leipzig vs. PSV
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Galatasaray vs. Barcelona
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Brujas
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Arsenal vs. Lille
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|LASK vs. Liverpool
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Feyenoord vs. Como 1907
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Porto
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. PSG
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Dortmund
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Fenerbahce
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Real Madrid
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Atlético de Madrid suma 0 puntos en el torneo.
- Manchester United suma 3 puntos tras vencer a Sabah FK.