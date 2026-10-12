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Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Manchester United por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentan este martes 13 de octubre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Atlético vs. Man U, Champions League
Atlético vs. Man U, Champions League

El martes 13 de octubre el Atlético de Madrid se juega buena parte de su arranque europeo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, ante un Manchester United que llega con otro ánimo tras su debut.

Los dos necesitan sumar de entrada en la fase de liga de la Champions: el Atlético viene de perder y no quiere quedar descolgado, mientras que el United intenta confirmar que su arranque no fue casualidad.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Atlético de Madrid empezó con el pie izquierdo: cayó 1-2 como visitante frente al Liverpool y hoy aparece 25° en la tabla general, sin puntos todavía. No es la posición que esperaba el equipo español después de una pretemporada que lo mostraba sólido, y la visita del United se presenta como la primera oportunidad para reacomodarse.

Enfrente estará un Manchester United que arrancó con una goleada: 4-0 de local ante el Sabah FK, resultado que lo dejó cuarto con 3 puntos. El envión anímico es claro, aunque viajar a Madrid es otra historia y el equipo inglés lo sabe.

El historial entre Atlético de Madrid y Manchester United

El historial entre ambos es parejo: de tres enfrentamientos, cada uno ganó uno y hubo un empate, con 3 goles convertidos por lado. El más reciente quedó para el United, que se impuso 2-1 en su cancha, aunque antes el Atlético se había quedado con una victoria por 1-0 y con un empate 1-1 en otro capítulo de esta serie pareja.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/08/2026Manchester United vs. Atlético de Madrid2-12026
15/03/2022Manchester United vs. Atlético de Madrid0-1Champions League 2021-22
23/02/2022Atlético de Madrid vs. Manchester United1-1Champions League 2021-22

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sabah FK vs. Slavia PragaMartes 13 de octubre10:4513:4518:45
Lens vs. SportingMartes 13 de octubre10:4513:4518:45
Viking vs. BayernMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Villarreal vs. NapoliMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
RB Leipzig vs. PSVMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Galatasaray vs. BarcelonaMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. BrujasMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Arsenal vs. LilleMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Atlético de Madrid suma 0 puntos en el torneo.
  • Manchester United suma 3 puntos tras vencer a Sabah FK.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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