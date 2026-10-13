Dónde ver EN VIVO Bodo Glimt vs. Dortmund por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Bodo Glimt y Dortmund se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre se juega la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League y Bodo Glimt necesita reaccionar rápido si no quiere quedar descolgado del certamen desde temprano.

Son solo tres puntos en disputa, pero pesan distinto para cada uno: el equipo noruego busca su primera alegría europea de la temporada mientras el Dortmund quiere consolidarse entre los que pelean arriba de la tabla general.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bodo Glimt llega golpeado en la competencia continental, donde todavía no sumó, aunque en su liga doméstica muestra otra cara: viene de ganar 3-1 como local ante Kristiansund y antes había goleado 6-2 de visitante a Rana. La caída 1-2 frente a Brann quedó atrás y el equipo parece haber recuperado la confianza, algo que necesitará multiplicar si quiere competirle a un rival de jerarquía europea.

Dortmund, en cambio, llega con tres puntos y una producción pareja: empató 2-2 de local con Bremen en su última presentación, pero antes había encadenado triunfos claros ante Stuttgart y Paderborn. El equipo alemán no está en modo apabullante, pero tampoco pierde, y esa regularidad lo mantiene entre los candidatos a seguir avanzando en el grupo.

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El historial entre Bodo Glimt y Dortmund

El historial entre ambos es mínimo: solo se cruzaron una vez y terminaron igualados 2-2, con Dortmund como local aquella tarde. No hay una tendencia marcada todavía, así que este partido puede funcionar como el verdadero primer round de una rivalidad que recién empieza.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 10/12/2025 Dortmund vs. Bodo Glimt 2-2 UEFA Champions League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España LASK vs. Liverpool Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Feyenoord vs. Como 1907 Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Porto Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Slovan Bratislava vs. Stuttgart Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Man City vs. PSG Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Fenerbahce Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Roma vs. Real Madrid Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lille vs. Galatasaray Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Bayern vs. Arsenal Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis