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Dónde ver EN VIVO Bodo Glimt vs. Dortmund por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Bodo Glimt y Dortmund se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bodo Glimt vs. Dortmund, Champions League
Bodo Glimt vs. Dortmund, Champions League

El miércoles 14 de octubre se juega la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League y Bodo Glimt necesita reaccionar rápido si no quiere quedar descolgado del certamen desde temprano.

Son solo tres puntos en disputa, pero pesan distinto para cada uno: el equipo noruego busca su primera alegría europea de la temporada mientras el Dortmund quiere consolidarse entre los que pelean arriba de la tabla general.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bodo Glimt llega golpeado en la competencia continental, donde todavía no sumó, aunque en su liga doméstica muestra otra cara: viene de ganar 3-1 como local ante Kristiansund y antes había goleado 6-2 de visitante a Rana. La caída 1-2 frente a Brann quedó atrás y el equipo parece haber recuperado la confianza, algo que necesitará multiplicar si quiere competirle a un rival de jerarquía europea.

Dortmund, en cambio, llega con tres puntos y una producción pareja: empató 2-2 de local con Bremen en su última presentación, pero antes había encadenado triunfos claros ante Stuttgart y Paderborn. El equipo alemán no está en modo apabullante, pero tampoco pierde, y esa regularidad lo mantiene entre los candidatos a seguir avanzando en el grupo.

El historial entre Bodo Glimt y Dortmund

El historial entre ambos es mínimo: solo se cruzaron una vez y terminaron igualados 2-2, con Dortmund como local aquella tarde. No hay una tendencia marcada todavía, así que este partido puede funcionar como el verdadero primer round de una rivalidad que recién empieza.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
10/12/2025Dortmund vs. Bodo Glimt2-2UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Bodo Glimt y Dortmund se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Bodo Glimt suma 0 puntos en el torneo.
  • Dortmund suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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