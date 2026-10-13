Dónde ver EN VIVO Bodo Glimt vs. Dortmund por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

El miércoles 14 de octubre se juega la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League y Bodo Glimt necesita reaccionar rápido si no quiere quedar descolgado del certamen desde temprano.
Son solo tres puntos en disputa, pero pesan distinto para cada uno: el equipo noruego busca su primera alegría europea de la temporada mientras el Dortmund quiere consolidarse entre los que pelean arriba de la tabla general.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, ViX
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
La actualidad de ambos equipos
Bodo Glimt llega golpeado en la competencia continental, donde todavía no sumó, aunque en su liga doméstica muestra otra cara: viene de ganar 3-1 como local ante Kristiansund y antes había goleado 6-2 de visitante a Rana. La caída 1-2 frente a Brann quedó atrás y el equipo parece haber recuperado la confianza, algo que necesitará multiplicar si quiere competirle a un rival de jerarquía europea.
Dortmund, en cambio, llega con tres puntos y una producción pareja: empató 2-2 de local con Bremen en su última presentación, pero antes había encadenado triunfos claros ante Stuttgart y Paderborn. El equipo alemán no está en modo apabullante, pero tampoco pierde, y esa regularidad lo mantiene entre los candidatos a seguir avanzando en el grupo.
El historial entre Bodo Glimt y Dortmund
El historial entre ambos es mínimo: solo se cruzaron una vez y terminaron igualados 2-2, con Dortmund como local aquella tarde. No hay una tendencia marcada todavía, así que este partido puede funcionar como el verdadero primer round de una rivalidad que recién empieza.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/12/2025
|Dortmund vs. Bodo Glimt
|2-2
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|LASK vs. Liverpool
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Feyenoord vs. Como 1907
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Porto
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. PSG
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Fenerbahce
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Real Madrid
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Bodo Glimt y Dortmund se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Bodo Glimt suma 0 puntos en el torneo.
- Dortmund suma 3 puntos en el torneo.