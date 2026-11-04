Liga de Quito queda eliminado de la Copa Ecuador y se empieza a despedir de la Libertadores y Mundial de Clubes

La Copa Libertadores y el Mundial de Clubes se alejan para Liga de Quito, tras quedar eliminado de la Copa Ecuador.

Este miércoles 4 de noviembre de 2026 Liga de Quito no pudo con Católica y quedó eliminado de la Copa Ecuador. Ese resultado le genera un gigante problema para LDU, no solo por quedarse fuera del torneo, sino que también peligra clasificar a Copa Libertadores de 2027.

¿Por qué Liga de Quito está casi fuera de la Copa Libertadores?

A Liga de Quito ya solo le queda entrar a Copa Libertadores por la LigaPro, donde está muy complicado porque ya no depende de sí mismo. El ‘Rey’ tiene que terminar tercero para por lo menos entrar al torneo internacional como Ecuador 3 y jugar desde la fase 2.

El tema por LigaPro es que Liga ya solo tiene 2 partidos en casa de los 5 que le quedan. El fin de semana tiene que visitar a Barcelona SC que también está buscando este cupo. Ahora mismo, Liga de Quito se ubica en el quinto lugar a 1 punto del tercer puesto.

¿Por qué el Mundial de Clubes peligra para Liga?

El gran sueño de Liga de Quito es entrar al siguiente Mundial de Clubes, pero para eso tiene que seguir sumando puntos en la Copa Libertadores. Ir a Copa Sudamericana no da puntos para esta clasificación, por lo cual, quedarse en 2027 sin jugar ese torneo sería muy doloroso en estas aspiraciones.

Universidad Católica ya aseguró su cupo en Copa Libertadores

El actual campeón de la Copa Ecuador ya prácticamente está en la Copa Libertadores, solo un milagro de Delfín ante Independiente del Valle lo dejaría fuera. Por lo cual, el equipo ya está en Copa Libertadores por el torneo de la Copa Ecuador.

Publicidad

Encuesta¿Podrá Liga entrar a Copa Libertadores 2027? ¿Podrá Liga entrar a Copa Libertadores 2027? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: