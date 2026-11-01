Esto dijo Riquelme de Álvaro Montero luego de la burla del arquero colombiano a Gonzalo Montiel

¡La palabra autorizada del presidente de Boca! Esto dijo Juan Román Riquelme de Álvaro Montero luego de la burla a Gonzalo Montiel.

Como era de esperarse, el súperclásico del fútbol argentino estuvo cargado con una alta dosis de picante. Gonzalo Montiel provocó a los hinchas de Boca Juniors, Álvaro Montero se burló de la expulsión del lateral derecho de River Plate y, acto seguido, Juan Román Riquelme, presidente del equipo ‘Xeneize’ habló del arquero colombiano.

¿Casualidad o causalidad? River jugaba con un jugador menos luego de la expulsión de Lucas Martínez Quarta al minuto ocho del primer tiempo y con el marcador 1-0 en contra iba a llegar otra muy mala noticia. Montiel, el protagonista.

El árbitro Nicólas Ramirez expulsó a Gonzalo Montiel tras un planchazo que no terminó de conectar de lleno a Lautaro Blanco. El lateral de River Plate se retiró al vestuario provocando a los hinchas de Boca Juniors haciéndoles el gesto que él les había dado la vuelta por la final de la Copa Libertadores 2018. Álvaro Montero se dio cuenta de esto y no dudó en burlarse en plena cancha.

Esto dijo Román de Montero tras la burla del arquero a Montiel

Montiel, Montero y Riquelme. (Foto: X y Getty)

“Es complicado que nosotros podamos decir que se ganó un clásico jugando bien. Mayormente los clásicos, cuando está esa famosa frase que un equipo va bien y el otro por ahí no, terminan siendo muy parejos, ¿no? Peleado, luchado, se arriesga poco. Pero sí, creo que Boca fue merecedor del triunfo porque no hubo muchas situaciones de gol, pero fueron todas de Boca. Nuestro arquero creo que hoy tuvo el partido más tranquilo desde que defiende nuestro arco“, dijo Riquelme sobre Montero tras la burla del arquero colombiano a Montiel.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors después de ganarle a River Plate?

Con la semifinal de la Copa Argentina (14 de noviembre vs. Banfield) y la final de la Copa Sudamericana (20 de noviembre vs. Atlético Mineiro), Boca Juniors jugará contra Defensa y Justicia el domingo 8 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura de Argentina.

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