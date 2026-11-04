El FC Andorra ya tomó una postura con su arquero, Jesús Owono, tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

Jesús Owono ahora mismo es uno de los hombres más criticados del mundo entero por su desafortunada acción con Jesús de Miguel. El portero del FC Andorra fue demasiado fuerte a una jugada, que posteriormente causó la muerte del delantero.

La decisión del FC Andorra con Jesús Owono

Este miércoles 4 de noviembre de 2026, el FC Andorra mostró su apoyo al jugador. Puesto que, en su sus cuentas oficiales publicó un comunicado del jugador por la lamentable muerte de jugador del Tenerife. Esto también muestra que el club cuenta con el jugador y lo tiene en consideración.

Owono tiene contrato con el FC Andorra y se espera que mientras avanzan las investigaciones del caso, el portero siga con el club. De momento, ni se ha especulado con una eventual rescisión de contrato, pese al pedido popular de que esto pase.

Andorra publicó este comunicado de Owono. (Foto: @fcandorra)

Son momentos muy difíciles para el fútbol español y mundial, sin embargo, esto no solo se quedaría como un hecho del fútbol, se reporta que la Policía ya abrió un expediente a Owono. Las autoridades siguen el caso de cerca y en las próximas semanas pueden darse novedades.

Las estadísticas que llevaba Jesús Owono en el FC Andorra

En lo que va iba de temporada, Owono había tapado en 6 partidos del FC Andorra. El portero internacional recibió 10 goles y dejó su arco en 0 en 2 ocasiones. Las próximas horas también determinarán una sanción disciplinaria.

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