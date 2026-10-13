Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Fenerbahce por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

El Aston Villa se mete de lleno en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions este miércoles 14 de octubre, con la obligación de no repetir los tropiezos que lo dejaron sin margen de error en Europa.
Los dos equipos arrancaron la fase de liga con apenas un partido jugado y necesitan puntos para no quedar relegados en la tabla general. Para el Fenerbahce, que llega como visitante, el objetivo es directamente no perder terreno en su primera experiencia en este formato.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
La actualidad de ambos equipos
El Aston Villa llega golpeado por el empate 2-2 ante Brentford, un resultado que cortó una racha positiva: antes había ganado como visitante en las canchas de Sevilla y Spurs. En la fase de liga de Champions apenas lleva un partido disputado y suma 3 puntos, ubicado en la mitad de la tabla con margen para crecer si corrige lo que mostró en la Premier League.
El Fenerbahce, en cambio, atraviesa un gran momento en el torneo local: viene de golear 3-0 a Rize, después de un 2-0 ante Turan y un contundente 8-0 a Eyüp. Esa efectividad no se trasladó todavía a Europa, donde solo acumula un punto y aparece último en la tabla general del certamen continental.
El historial entre Aston Villa y Fenerbahce
El único antecedente entre ambos es reciente: en enero de 2026 se enfrentaron por primera vez y el resultado fue 1-0 a favor del Aston Villa, que jugó como visitante aquella vez en Turquía. Con un solo cruce en la historia, no hay patrón que marque favoritismo más allá de ese resultado.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/01/2026
|Fenerbahce vs. Aston Villa
|0-1
|UEFA Europa League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|LASK vs. Liverpool
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Feyenoord vs. Como 1907
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Porto
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. PSG
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Dortmund
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Real Madrid
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Aston Villa y Fenerbahce se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Aston Villa suma 3 puntos en el torneo.
- Fenerbahce suma 1 punto tras vencer a Rize, Turan y Eyüp.