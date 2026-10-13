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Champions League

Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Fenerbahce por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Aston Villa y Fenerbahce se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa vs. Fenerbahce, Champions League
Aston Villa vs. Fenerbahce, Champions League

El Aston Villa se mete de lleno en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions este miércoles 14 de octubre, con la obligación de no repetir los tropiezos que lo dejaron sin margen de error en Europa.

Los dos equipos arrancaron la fase de liga con apenas un partido jugado y necesitan puntos para no quedar relegados en la tabla general. Para el Fenerbahce, que llega como visitante, el objetivo es directamente no perder terreno en su primera experiencia en este formato.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa llega golpeado por el empate 2-2 ante Brentford, un resultado que cortó una racha positiva: antes había ganado como visitante en las canchas de Sevilla y Spurs. En la fase de liga de Champions apenas lleva un partido disputado y suma 3 puntos, ubicado en la mitad de la tabla con margen para crecer si corrige lo que mostró en la Premier League.

El Fenerbahce, en cambio, atraviesa un gran momento en el torneo local: viene de golear 3-0 a Rize, después de un 2-0 ante Turan y un contundente 8-0 a Eyüp. Esa efectividad no se trasladó todavía a Europa, donde solo acumula un punto y aparece último en la tabla general del certamen continental.

El historial entre Aston Villa y Fenerbahce

El único antecedente entre ambos es reciente: en enero de 2026 se enfrentaron por primera vez y el resultado fue 1-0 a favor del Aston Villa, que jugó como visitante aquella vez en Turquía. Con un solo cruce en la historia, no hay patrón que marque favoritismo más allá de ese resultado.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
22/01/2026Fenerbahce vs. Aston Villa0-1UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Aston Villa y Fenerbahce se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Aston Villa suma 3 puntos en el torneo.
  • Fenerbahce suma 1 punto tras vencer a Rize, Turan y Eyüp.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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