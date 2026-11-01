El jugador ecuatoriano que fue pedido por los hinchas del FC Barcelona

El FC Barcelona podría tener a un jugador ecuatoriano en el primer equipo en esta misma temporada de liga española.

Una nueva jornada del fútbol europeo terminó y los hinchas del FC Barcelona comenzaron a pedir en redes sociales a un jugador ecuatoriano. Se trata de Josué Caicedo, quien hasta hace pocos meses militaba en LigaPro y ahora empieza a llamar la atención en el fútbol español.

Ante las bajas que ha sufrido el conjunto catalán en defensa, Josué Caicedo fue uno de los nombres más solicitados por los aficionados para reforzar al primer equipo. El lateral tuvo una destacada actuación durante el fin de semana con el Barcelona Atlètic, filial que compite en la Segunda División.

Caicedo lleva apenas un par de meses en la institución culé, pero ya comienza a consolidarse como una de las promesas del club. Su rendimiento podría abrirle las puertas del primer equipo, aunque la decisión final dependerá de Hansi Flick algo que podría suceder ante las lesiones de Koundé, Eric García.

En Liga de Quito también siguen de cerca la evolución del futbolista y están pendientes de un posible debut con el primer equipo del Barcelona. Si Caicedo disputa cuatro partidos con el plantel principal, se activaría la opción de compra incluida en el contrato.

El ecuatoriano llegó al FC Barcelona en condición de préstamo, con una opción de compra por el 80 % de sus derechos deportivos valorada en 2,5 millones de dólares. Una operación que podría representar para Liga de Quito, un ingreso similar a la transferencia de Ederson Castillo al Genk de Bélgica.

Josué Caicedo – FC Barcelona.

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En resumen

Aclamado para ascender al primer equipo: Ante la plaga de lesiones defensivas que azota a la plantilla de Hansi Flick (incluyendo a figuras como Jules Koundé y Eric García), la afición del FC Barcelona comenzó a exigir en redes sociales el ascenso del lateral ecuatoriano Josué Caicedo, quien viene firmando grandes actuaciones en la Segunda División con el Barça Atlètic.

Impacto inmediato tras dejar LigaPro: Con apenas un par de meses en la institución culé desde su salida de Liga de Quito, el prometedor carrilero se ha consolidado rápidamente en el filial español y se perfila como una alternativa de emergencia real para debutar en LaLiga durante la presente temporada.

Negocio redondo para el Rey de Copas: En caso de que Caicedo dispute cuatro partidos oficiales con el primer equipo, se activaría de manera automática la cláusula de compra obligatoria establecida en su cesión, obligando al cuadro catalán a desembolsar 2,5 millones de dólares por el 80% de su pase, cifra que representaría una inyección vital para las arcas albas.