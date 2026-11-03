Los millones que podría llegar a ganar Liga de Quito si termina vendiendo a Josué Caicedo al FC Barcelona.

Josué Caicedo es la gran revelación del fútbol ecuatoriano en el filial del FC Barcelona. El joven lateral está a préstamo desde Liga de Quito, sin embargo, hay una opción de compra que podría dar un beneficio al equipo ecuatoriano y llevar al tricolor al club catalán.

Según la información que trasciende desde Europa, el FC Barcelona tendría que pagar cerca de 2.5 millones para que el préstamo de Josué Caicedo pase a ser permanente. Es un negocio que no dejaría grandes números a Liga de Quito, al estar implicado grandes equipos.

El fichaje de Josué Caicedo se dio muy rápido por el filial del FC Barcelona. El ecuatoriano apenas había jugado 7 partidos en el primer equipo de LDU cuando llegó la chance de pasar a jugar con los catalanes. El préstamo original durará hasta finales de temporada.

Por otro lado, Josué Caicedo ha logrado también ganarse un espacio en la consideración del club y de los hinchas. El ecuatoriano ya es visto como un futuro lateral para los siguientes años y hasta una leyenda como Piqué pidió una oportunidad para él.

Josué Caicedo juega en el Barcelona Atlétic. (Foto: @FCBarcelonaB)

Si el fichaje se termina concretando, Josué Caicedo se convertiría en el primer ecuatoriano en jugar con los colores del FC Barcelona y en tener un contrato con el equipo catalán. Se espera incluso hasta la posibilidad de una convocatoria en los siguientes meses.

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Los números de Josué Caicedo en el Barcelona Atlétic

Con la camiseta del filial del FC Barcelona, Josué Caicedo ha jugado un total de 4 partidos en este 2026, sumando ya más de 200 minutos en cancha. El tricolor tuvo una pequeña lesión a comienzos de temporada y eso le costó, pero ya se ha ganado el puesto. En caso de que no lo compren volverá a Liga de Quito.

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