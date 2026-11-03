Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Dónde ver EN VIVO Feyenoord vs. Inter por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Feyenoord e Inter se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Stadion Feijenoord, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Feyenoord vs. Inter, Champions League
Feyenoord vs. Inter, Champions League

Feyenoord recibe a Inter este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Con apenas tres puntos sobre nueve posibles, ninguno de los dos se puede permitir otro traspié en esta Champions League. El que pierda esta noche queda al borde de la eliminación anticipada.

La fase de liga ya empieza a apretar y este choque funciona como una final chica para ambos: ganar significa mantener viva la ilusión de meterse entre los puestos que dan clasificación directa o al repechaje.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

El Feyenoord no logra despegar en este arranque de temporada europea. Viene de igualar 1-1 como local ante Fortuna y antes había rescatado otro empate en la visita a PSV, aunque la caída frente al Betis todavía pesa en el ánimo del equipo. Hoy está 26° con apenas tres unidades, un número que lo obliga a reaccionar si quiere seguir con chances reales.

El Inter llega golpeado después de la derrota 3-1 ante el Milan, un resultado que le corta una racha positiva de dos triunfos seguidos, contra Venezia y Fiorentina. El equipo italiano está 20° con los mismos tres puntos que su rival de hoy, así que necesita reencontrarse rápido para no complicar su camino en el torneo.

El historial entre Feyenoord e Inter

El historial reciente entre ambos favorece claramente al Inter, que ganó dos de los últimos cuatro cruces y solo perdió uno, además de un empate. En total de goles también manda el conjunto italiano, con 6 convertidos contra 4 del Feyenoord. El antecedente más cercano fue en marzo de 2025, cuando el Inter se impuso 2-1, luego de haber ganado también el partido anterior por 2-0.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/03/2025Inter vs. Feyenoord2-1UEFA Champions League
05/03/2025Feyenoord vs. Inter0-2UEFA Champions League
10/04/2002Feyenoord vs. Inter2-2UEFA Europa League
04/04/2002Inter vs. Feyenoord0-1UEFA Europa League

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Shakhtar Donetsk vs. SportingMartes 3 de noviembre11:4514:4518:45
Galatasaray vs. StuttgartMartes 3 de noviembre11:4514:4518:45
Villarreal vs. PSGMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Manchester United vs. RomaMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
LASK vs. Slovan BratislavaMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Bodo Glimt vs. LilleMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Barcelona vs. Aston VillaMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Atlético de Madrid vs. BayernMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Fenerbahce vs. LiverpoolMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
AEK Athens vs. Real MadridMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
Viking vs. Sabah FKMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Slavia Praga vs. ArsenalMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Lens vs. Como 1907Miércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
RB Leipzig vs. Man CityMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
PSV vs. BrujasMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Porto vs. NapoliMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Dortmund vs. BetisMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Feyenoord e Inter se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.
  • Inter suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones