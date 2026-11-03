Dónde ver EN VIVO Feyenoord vs. Inter por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Feyenoord recibe a Inter este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Con apenas tres puntos sobre nueve posibles, ninguno de los dos se puede permitir otro traspié en esta Champions League. El que pierda esta noche queda al borde de la eliminación anticipada.
La fase de liga ya empieza a apretar y este choque funciona como una final chica para ambos: ganar significa mantener viva la ilusión de meterse entre los puestos que dan clasificación directa o al repechaje.
La actualidad de ambos equipos
El Feyenoord no logra despegar en este arranque de temporada europea. Viene de igualar 1-1 como local ante Fortuna y antes había rescatado otro empate en la visita a PSV, aunque la caída frente al Betis todavía pesa en el ánimo del equipo. Hoy está 26° con apenas tres unidades, un número que lo obliga a reaccionar si quiere seguir con chances reales.
El Inter llega golpeado después de la derrota 3-1 ante el Milan, un resultado que le corta una racha positiva de dos triunfos seguidos, contra Venezia y Fiorentina. El equipo italiano está 20° con los mismos tres puntos que su rival de hoy, así que necesita reencontrarse rápido para no complicar su camino en el torneo.
El historial entre Feyenoord e Inter
El historial reciente entre ambos favorece claramente al Inter, que ganó dos de los últimos cuatro cruces y solo perdió uno, además de un empate. En total de goles también manda el conjunto italiano, con 6 convertidos contra 4 del Feyenoord. El antecedente más cercano fue en marzo de 2025, cuando el Inter se impuso 2-1, luego de haber ganado también el partido anterior por 2-0.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/03/2025
|Inter vs. Feyenoord
|2-1
|UEFA Champions League
|05/03/2025
|Feyenoord vs. Inter
|0-2
|UEFA Champions League
|10/04/2002
|Feyenoord vs. Inter
|2-2
|UEFA Europa League
|04/04/2002
|Inter vs. Feyenoord
|0-1
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Golazo
- Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN7 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Shakhtar Donetsk vs. Sporting
|Martes 3 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Galatasaray vs. Stuttgart
|Martes 3 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Villarreal vs. PSG
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Manchester United vs. Roma
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|LASK vs. Slovan Bratislava
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Lille
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Barcelona vs. Aston Villa
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Bayern
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Fenerbahce vs. Liverpool
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|AEK Athens vs. Real Madrid
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viking vs. Sabah FK
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Slavia Praga vs. Arsenal
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lens vs. Como 1907
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Man City
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSV vs. Brujas
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Porto vs. Napoli
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Dortmund vs. Betis
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Feyenoord e Inter se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.
- Inter suma 3 puntos en el torneo.