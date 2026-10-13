Dónde ver EN VIVO Feyenoord vs. Como 1907 por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

El Feyenoord llega golpeado en la tabla doméstica pero necesita reaccionar rápido, y el miércoles 14 de octubre se mete de lleno en la segunda jornada de la Champions League con el Como 1907 como rival.
Ninguno de los dos arrancó bien el certamen continental, así que este cruce funciona como una chance de enderezar el camino antes de que la fase de grupos se complique. Para el Como, además, es la oportunidad de confirmar que puede competir contra un equipo de peso histórico en Europa.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, ViX
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
La actualidad de ambos equipos
El Feyenoord acumula buenos números en su liga, con goleadas de 7-0 y 5-0 en sus últimas presentaciones y un triunfo más ajustado por 2-0 ante el AZ. Sin embargo, en la tabla de la Champions aparece último, con cero puntos en su único partido disputado, algo que necesita revertir cuanto antes si quiere seguir con vida en la competencia.
El Como 1907 llega de un empate sin goles como local frente a la Roma, resultado que corta una seguidilla irregular que incluyó una derrota ante Frosinone y un triunfo sobre Parma. En la Champions suma tres puntos y aparece en la sexta posición, un andar que lo pone como favorito para este compromiso ante un rival que todavía no logró despegar en el torneo.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|LASK vs. Liverpool
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Porto
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. PSG
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Dortmund
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Fenerbahce
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Real Madrid
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Feyenoord y Como 1907 se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Feyenoord suma 0 puntos tras vencer a AZ, Utrecht y PEC.
- Como 1907 suma 3 puntos en el torneo.