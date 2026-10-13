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Champions League

Dónde ver EN VIVO Feyenoord vs. Como 1907 por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Feyenoord y Como 1907 se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Feyenoord vs. Como 1907, Champions League
Feyenoord vs. Como 1907, Champions League

El Feyenoord llega golpeado en la tabla doméstica pero necesita reaccionar rápido, y el miércoles 14 de octubre se mete de lleno en la segunda jornada de la Champions League con el Como 1907 como rival.

Ninguno de los dos arrancó bien el certamen continental, así que este cruce funciona como una chance de enderezar el camino antes de que la fase de grupos se complique. Para el Como, además, es la oportunidad de confirmar que puede competir contra un equipo de peso histórico en Europa.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Feyenoord acumula buenos números en su liga, con goleadas de 7-0 y 5-0 en sus últimas presentaciones y un triunfo más ajustado por 2-0 ante el AZ. Sin embargo, en la tabla de la Champions aparece último, con cero puntos en su único partido disputado, algo que necesita revertir cuanto antes si quiere seguir con vida en la competencia.

El Como 1907 llega de un empate sin goles como local frente a la Roma, resultado que corta una seguidilla irregular que incluyó una derrota ante Frosinone y un triunfo sobre Parma. En la Champions suma tres puntos y aparece en la sexta posición, un andar que lo pone como favorito para este compromiso ante un rival que todavía no logró despegar en el torneo.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Feyenoord y Como 1907 se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Feyenoord suma 0 puntos tras vencer a AZ, Utrecht y PEC.
  • Como 1907 suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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