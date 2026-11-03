Alineaciones de Feyenoord e Inter por la Champions League: formaciones probables

Feyenoord e Inter se enfrentan este martes 3 de noviembre en el Stadion Feijenoord por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Feyenoord recibe a Inter este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Feyenoord viene de caer 0-1 ante Betis y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Inter viene de ganarle 1-0 a Shakhtar Donetsk y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Feyenoord e Inter

Feyenoord (4-3-3): Tjark Ernst, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol, Javi López, Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Anis Hadj Moussa, Nacho Ferri, Luciano Valente. DT: Giovanni van Bronckhorst.

Inter (3-5-2): Josep Martínez, Yann Bisseck, Manuel Akanji, Carlos Augusto, Andy Diouf, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.

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