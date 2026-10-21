Dónde ver EN VIVO Betis vs. Feyenoord por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Betis y Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Feyenoord este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Betis llega golpeado tras una goleada en contra y necesita reencontrarse rápido antes de que la fase de grupos se le complique.

Los dos equipos pelean por meterse entre los puestos que dan clasificación directa en esta nueva Champions League, así que cada punto pesa distinto a esta altura del torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Betis venía de un buen arranque, con triunfos claros ante Osasuna y Porto, pero el batacazo 2-5 frente a Barcelona le cortó el envión y dejó dudas sobre su funcionamiento defensivo. Con 6 puntos en dos presentaciones y la décima posición, el equipo español todavía tiene margen para enderezar el camino, pero no puede permitirse otro tropiezo en casa.

El Feyenoord llega en una dinámica completamente distinta: encadenó tres victorias seguidas y muestra una ofensiva que no deja de convertir. Sin embargo, esa racha todavía no se tradujo en la tabla de la Champions, donde marcha 24° con apenas 3 puntos en dos juegos. El margen de error se achica y necesita un resultado positivo lejos de casa para no quedar relegado.

El historial entre Betis y Feyenoord

El historial entre ambos es mínimo: apenas se enfrentaron una vez. Fue a fines de enero de este año, con triunfo del Betis por 2-1, en un partido parejo que se definió por detalles.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 29/01/2026 Betis vs. Feyenoord 2-1 UEFA Europa League

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Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sporting vs. LASK Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Real Madrid vs. RB Leipzig Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Inter vs. Shakhtar Donetsk Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Arsenal Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Brujas vs. Lens Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Viking Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis