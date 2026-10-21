Dónde ver EN VIVO Betis vs. Feyenoord por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Betis recibe a Feyenoord este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Betis llega golpeado tras una goleada en contra y necesita reencontrarse rápido antes de que la fase de grupos se le complique.
Los dos equipos pelean por meterse entre los puestos que dan clasificación directa en esta nueva Champions League, así que cada punto pesa distinto a esta altura del torneo.
La actualidad de ambos equipos
El Betis venía de un buen arranque, con triunfos claros ante Osasuna y Porto, pero el batacazo 2-5 frente a Barcelona le cortó el envión y dejó dudas sobre su funcionamiento defensivo. Con 6 puntos en dos presentaciones y la décima posición, el equipo español todavía tiene margen para enderezar el camino, pero no puede permitirse otro tropiezo en casa.
El Feyenoord llega en una dinámica completamente distinta: encadenó tres victorias seguidas y muestra una ofensiva que no deja de convertir. Sin embargo, esa racha todavía no se tradujo en la tabla de la Champions, donde marcha 24° con apenas 3 puntos en dos juegos. El margen de error se achica y necesita un resultado positivo lejos de casa para no quedar relegado.
El historial entre Betis y Feyenoord
El historial entre ambos es mínimo: apenas se enfrentaron una vez. Fue a fines de enero de este año, con triunfo del Betis por 2-1, en un partido parejo que se definió por detalles.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/01/2026
|Betis vs. Feyenoord
|2-1
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sporting vs. LASK
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Brujas vs. Lens
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Viking
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Betis y Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Betis suma 6 puntos en el torneo.
- Feyenoord suma 3 puntos tras vencer a Telstar, Como y AZ.