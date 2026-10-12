Dónde ver EN VIVO Galatasaray vs. Barcelona por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Galatasaray y Barcelona se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El martes 13 de octubre, Barcelona visita a Galatasaray con la obligación de no repetir los sustos del arranque europeo. Después de la goleada ante Getafe, el equipo de Hansi… no, mejor sin nombres, llega con el envión necesario para no complicarse en una cancha siempre caliente.

Es la segunda fecha de la fase de liga de la Champions y Galatasaray necesita sumar sí o sí tras arrancar en cero. Para el Barcelona es la chance de confirmar que el nivel mostrado en Liga también se traslada a Europa.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Galatasaray llega golpeado después de la paliza 0-4 ante Trabzonspor, aunque después reaccionó con un empate agitado 3-3 y una victoria 3-1 que le devolvió algo de confianza. En la Champions arrancó con las manos vacías y está entre los últimos de la tabla general, así que necesita un resultado de local para no quedar complicado en las cuentas.

El Barcelona, en cambio, no da respiro: viene de golear 3-0 a Getafe y antes había pasado por encima de Sevilla y Santander con una efectividad ofensiva altísima. Suma de a tres en la Champions y aparece entre los primeros puestos, con la chance de estirar la diferencia si gana en Turquía.

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El historial entre Galatasaray y Barcelona

El historial entre ambos tiene al Barcelona como un rival incómodo para Galatasaray: de diez enfrentamientos, los catalanes ganaron seis, el equipo turco solo uno y hubo tres empates. La diferencia de gol también es clara, 16 a 7 a favor del Barcelona, aunque el antecedente más reciente, en 2022, fue apretado: un 1-2 en Estambul y un 0-0 en la vuelta.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/03/2022 Galatasaray vs. Barcelona 1-2 UEFA Europa League 10/03/2022 Barcelona vs. Galatasaray 0-0 UEFA Europa League 13/11/2002 Barcelona vs. Galatasaray 3-1 UEFA Champions League 24/09/2002 Galatasaray vs. Barcelona 0-2 UEFA Champions League 19/03/2002 Galatasaray vs. Barcelona 0-1 UEFA Champions League 05/12/2001 Barcelona vs. Galatasaray 2-2 UEFA Champions League 23/11/1994 Galatasaray vs. Barcelona 2-1 UEFA Champions League 14/09/1994 Barcelona vs. Galatasaray 2-1 UEFA Champions League 30/03/1994 Barcelona vs. Galatasaray 3-0 UEFA Champions League 24/11/1993 Galatasaray vs. Barcelona 0-0 UEFA Champions League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sabah FK vs. Slavia Praga Martes 13 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lens vs. Sporting Martes 13 de octubre 10:45 13:45 18:45 Viking vs. Bayern Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Villarreal vs. Napoli Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 RB Leipzig vs. PSV Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Inter vs. Brujas Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Manchester United Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Arsenal vs. Lille Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 LASK vs. Liverpool Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Feyenoord vs. Como 1907 Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Porto Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Slovan Bratislava vs. Stuttgart Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Man City vs. PSG Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bodo Glimt vs. Dortmund Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Fenerbahce Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Roma vs. Real Madrid Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis