Dónde ver EN VIVO Galatasaray vs. Barcelona por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

El martes 13 de octubre, Barcelona visita a Galatasaray con la obligación de no repetir los sustos del arranque europeo. Después de la goleada ante Getafe, el equipo de Hansi… no, mejor sin nombres, llega con el envión necesario para no complicarse en una cancha siempre caliente.
Es la segunda fecha de la fase de liga de la Champions y Galatasaray necesita sumar sí o sí tras arrancar en cero. Para el Barcelona es la chance de confirmar que el nivel mostrado en Liga también se traslada a Europa.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Plus+
La actualidad de ambos equipos
Galatasaray llega golpeado después de la paliza 0-4 ante Trabzonspor, aunque después reaccionó con un empate agitado 3-3 y una victoria 3-1 que le devolvió algo de confianza. En la Champions arrancó con las manos vacías y está entre los últimos de la tabla general, así que necesita un resultado de local para no quedar complicado en las cuentas.
El Barcelona, en cambio, no da respiro: viene de golear 3-0 a Getafe y antes había pasado por encima de Sevilla y Santander con una efectividad ofensiva altísima. Suma de a tres en la Champions y aparece entre los primeros puestos, con la chance de estirar la diferencia si gana en Turquía.
El historial entre Galatasaray y Barcelona
El historial entre ambos tiene al Barcelona como un rival incómodo para Galatasaray: de diez enfrentamientos, los catalanes ganaron seis, el equipo turco solo uno y hubo tres empates. La diferencia de gol también es clara, 16 a 7 a favor del Barcelona, aunque el antecedente más reciente, en 2022, fue apretado: un 1-2 en Estambul y un 0-0 en la vuelta.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/03/2022
|Galatasaray vs. Barcelona
|1-2
|UEFA Europa League
|10/03/2022
|Barcelona vs. Galatasaray
|0-0
|UEFA Europa League
|13/11/2002
|Barcelona vs. Galatasaray
|3-1
|UEFA Champions League
|24/09/2002
|Galatasaray vs. Barcelona
|0-2
|UEFA Champions League
|19/03/2002
|Galatasaray vs. Barcelona
|0-1
|UEFA Champions League
|05/12/2001
|Barcelona vs. Galatasaray
|2-2
|UEFA Champions League
|23/11/1994
|Galatasaray vs. Barcelona
|2-1
|UEFA Champions League
|14/09/1994
|Barcelona vs. Galatasaray
|2-1
|UEFA Champions League
|30/03/1994
|Barcelona vs. Galatasaray
|3-0
|UEFA Champions League
|24/11/1993
|Galatasaray vs. Barcelona
|0-0
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Slavia Praga
|Martes 13 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lens vs. Sporting
|Martes 13 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Viking vs. Bayern
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Villarreal vs. Napoli
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|RB Leipzig vs. PSV
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Brujas
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Manchester United
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Arsenal vs. Lille
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|LASK vs. Liverpool
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Feyenoord vs. Como 1907
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Porto
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. PSG
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Dortmund
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Fenerbahce
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Real Madrid
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Galatasaray y Barcelona se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Galatasaray suma 0 puntos en el torneo.
- Barcelona suma 3 puntos tras vencer a Getafe, Sevilla y Santander.