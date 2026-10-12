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Dónde ver EN VIVO Galatasaray vs. Barcelona por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Galatasaray y Barcelona se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Galatasaray vs. Barcelona, Champions League
Galatasaray vs. Barcelona, Champions League

El martes 13 de octubre, Barcelona visita a Galatasaray con la obligación de no repetir los sustos del arranque europeo. Después de la goleada ante Getafe, el equipo de Hansi… no, mejor sin nombres, llega con el envión necesario para no complicarse en una cancha siempre caliente.

Es la segunda fecha de la fase de liga de la Champions y Galatasaray necesita sumar sí o sí tras arrancar en cero. Para el Barcelona es la chance de confirmar que el nivel mostrado en Liga también se traslada a Europa.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Galatasaray llega golpeado después de la paliza 0-4 ante Trabzonspor, aunque después reaccionó con un empate agitado 3-3 y una victoria 3-1 que le devolvió algo de confianza. En la Champions arrancó con las manos vacías y está entre los últimos de la tabla general, así que necesita un resultado de local para no quedar complicado en las cuentas.

El Barcelona, en cambio, no da respiro: viene de golear 3-0 a Getafe y antes había pasado por encima de Sevilla y Santander con una efectividad ofensiva altísima. Suma de a tres en la Champions y aparece entre los primeros puestos, con la chance de estirar la diferencia si gana en Turquía.

El historial entre Galatasaray y Barcelona

El historial entre ambos tiene al Barcelona como un rival incómodo para Galatasaray: de diez enfrentamientos, los catalanes ganaron seis, el equipo turco solo uno y hubo tres empates. La diferencia de gol también es clara, 16 a 7 a favor del Barcelona, aunque el antecedente más reciente, en 2022, fue apretado: un 1-2 en Estambul y un 0-0 en la vuelta.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/03/2022Galatasaray vs. Barcelona1-2UEFA Europa League
10/03/2022Barcelona vs. Galatasaray0-0UEFA Europa League
13/11/2002Barcelona vs. Galatasaray3-1UEFA Champions League
24/09/2002Galatasaray vs. Barcelona0-2UEFA Champions League
19/03/2002Galatasaray vs. Barcelona0-1UEFA Champions League
05/12/2001Barcelona vs. Galatasaray2-2UEFA Champions League
23/11/1994Galatasaray vs. Barcelona2-1UEFA Champions League
14/09/1994Barcelona vs. Galatasaray2-1UEFA Champions League
30/03/1994Barcelona vs. Galatasaray3-0UEFA Champions League
24/11/1993Galatasaray vs. Barcelona0-0UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sabah FK vs. Slavia PragaMartes 13 de octubre10:4513:4518:45
Lens vs. SportingMartes 13 de octubre10:4513:4518:45
Viking vs. BayernMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Villarreal vs. NapoliMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
RB Leipzig vs. PSVMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. BrujasMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Atlético de Madrid vs. Manchester UnitedMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Arsenal vs. LilleMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Galatasaray y Barcelona se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Galatasaray suma 0 puntos en el torneo.
  • Barcelona suma 3 puntos tras vencer a Getafe, Sevilla y Santander.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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