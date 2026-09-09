Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League: TV y streaming online

El miércoles 9 de septiembre el Estadio Anfield vuelve a la Champions y esta vez el rival trae más historia de la que muchos imaginan. Liverpool llega como favorito, pero el Atlético de Madrid nunca hace fácil una noche europea.
Es fecha de fase de grupos de la Champions League, de esas que empiezan a marcar quién arranca bien el torneo continental. Un buen resultado en casa le daría al Liverpool un envión anímico importante para lo que viene.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 20:00 hs
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
La actualidad de ambos equipos
El Liverpool no atraviesa su mejor momento goleador en Inglaterra: viene de ganar 2-0 como visitante ante el Ipswich, pero antes había empatado 2-2 con el Forest en Anfield y 2-2 contra el Newcastle. Son resultados que dejan dudas puertas afuera pero un triunfo reciente que puede servir de base.
El Atlético de Madrid llega golpeado. Cayó 3-0 como visitante frente al Athletic, un traspié duro para el ánimo del grupo, aunque antes había mostrado poder de fuego con un 3-1 sobre el Sevilla. El empate 2-2 con el Villarreal, tres fechas atrás, confirma que el equipo español todavía no encuentra regularidad.
El historial entre Liverpool y Atlético de Madrid
Los antecedentes entre ambos son parejos: se enfrentaron 11 veces y el Atlético de Madrid saca ligera ventaja con 5 victorias contra 4 del Liverpool, además de 3 empates. En goles la diferencia es mínima, 16 a 15 a favor del equipo inglés, algo que confirma lo parejo de la historia. El antecedente más reciente fue en 2025, cuando el Liverpool se impuso 3-2 en Anfield.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/09/2025
|Liverpool vs. Atlético de Madrid
|3-2
|UEFA Champions League
|03/11/2021
|Liverpool vs. Atlético de Madrid
|2-0
|UEFA Champions League
|19/10/2021
|Atlético de Madrid vs. Liverpool
|2-3
|UEFA Champions League
|11/03/2020
|Liverpool vs. Atlético de Madrid
|2-3
|UEFA Champions League
|18/02/2020
|Atlético de Madrid vs. Liverpool
|1-0
|UEFA Champions League
|02/08/2017
|Liverpool vs. Atlético de Madrid
|1-1
|Audi Cup
|29/04/2010
|Liverpool vs. Atlético de Madrid
|2-1
|UEFA Europa League
|22/04/2010
|Atlético de Madrid vs. Liverpool
|1-0
|UEFA Europa League
|08/08/2009
|Liverpool vs. Atlético de Madrid
|1-2
|Club Friendlies
|04/11/2008
|Liverpool vs. Atlético de Madrid
|1-1
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Napoli vs. Arsenal
|Miércoles 9 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. Galatasaray
|Miércoles 9 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|PSG vs. Slovan Bratislava
|Miércoles 9 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|PSV vs. Shakhtar Donetsk
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Fenerbahce vs. Roma
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Lens
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Manchester United vs. Sabah FK
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Bodo Glimt
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Como 1907 vs. RB Leipzig
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por la UEFA Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Liverpool todavía no suma en el torneo.
- Atlético de Madrid todavía no suma en el torneo.