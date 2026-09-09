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UEFA Champions League

Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League: TV y streaming online

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 9 de septiembre, en el Estadio Anfield, por la UEFA Champions League. Los detalles de la televisación.

Liverpool vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League.
Liverpool vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League.

El miércoles 9 de septiembre el Estadio Anfield vuelve a la Champions y esta vez el rival trae más historia de la que muchos imaginan. Liverpool llega como favorito, pero el Atlético de Madrid nunca hace fácil una noche europea.

Es fecha de fase de grupos de la Champions League, de esas que empiezan a marcar quién arranca bien el torneo continental. Un buen resultado en casa le daría al Liverpool un envión anímico importante para lo que viene.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 20:00 hs
  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Liverpool no atraviesa su mejor momento goleador en Inglaterra: viene de ganar 2-0 como visitante ante el Ipswich, pero antes había empatado 2-2 con el Forest en Anfield y 2-2 contra el Newcastle. Son resultados que dejan dudas puertas afuera pero un triunfo reciente que puede servir de base.

El Atlético de Madrid llega golpeado. Cayó 3-0 como visitante frente al Athletic, un traspié duro para el ánimo del grupo, aunque antes había mostrado poder de fuego con un 3-1 sobre el Sevilla. El empate 2-2 con el Villarreal, tres fechas atrás, confirma que el equipo español todavía no encuentra regularidad.

El historial entre Liverpool y Atlético de Madrid

Los antecedentes entre ambos son parejos: se enfrentaron 11 veces y el Atlético de Madrid saca ligera ventaja con 5 victorias contra 4 del Liverpool, además de 3 empates. En goles la diferencia es mínima, 16 a 15 a favor del equipo inglés, algo que confirma lo parejo de la historia. El antecedente más reciente fue en 2025, cuando el Liverpool se impuso 3-2 en Anfield.

FechaPartidoResultadoTorneo
17/09/2025Liverpool vs. Atlético de Madrid3-2UEFA Champions League
03/11/2021Liverpool vs. Atlético de Madrid2-0UEFA Champions League
19/10/2021Atlético de Madrid vs. Liverpool2-3UEFA Champions League
11/03/2020Liverpool vs. Atlético de Madrid2-3UEFA Champions League
18/02/2020Atlético de Madrid vs. Liverpool1-0UEFA Champions League
02/08/2017Liverpool vs. Atlético de Madrid1-1Audi Cup
29/04/2010Liverpool vs. Atlético de Madrid2-1UEFA Europa League
22/04/2010Atlético de Madrid vs. Liverpool1-0UEFA Europa League
08/08/2009Liverpool vs. Atlético de Madrid1-2Club Friendlies
04/11/2008Liverpool vs. Atlético de Madrid1-1UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Napoli vs. ArsenalMiércoles 9 de septiembre13:0016:0021:00
Sporting vs. GalatasarayMiércoles 9 de septiembre13:0016:0021:00
PSG vs. Slovan BratislavaMiércoles 9 de septiembre13:0016:0021:00
PSV vs. Shakhtar DonetskJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Fenerbahce vs. RomaJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Slavia Praga vs. LensJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Manchester United vs. Sabah FKJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Bayern vs. Bodo GlimtJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Como 1907 vs. RB LeipzigJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por la UEFA Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Liverpool todavía no suma en el torneo.
  • Atlético de Madrid todavía no suma en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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