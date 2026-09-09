Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League: TV y streaming online

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 9 de septiembre, en el Estadio Anfield, por la UEFA Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 9 de septiembre el Estadio Anfield vuelve a la Champions y esta vez el rival trae más historia de la que muchos imaginan. Liverpool llega como favorito, pero el Atlético de Madrid nunca hace fácil una noche europea.

Es fecha de fase de grupos de la Champions League, de esas que empiezan a marcar quién arranca bien el torneo continental. Un buen resultado en casa le daría al Liverpool un envión anímico importante para lo que viene.

Horario del partido

Hora local del estadio: 20:00 hs

20:00 hs México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Liverpool no atraviesa su mejor momento goleador en Inglaterra: viene de ganar 2-0 como visitante ante el Ipswich, pero antes había empatado 2-2 con el Forest en Anfield y 2-2 contra el Newcastle. Son resultados que dejan dudas puertas afuera pero un triunfo reciente que puede servir de base.

El Atlético de Madrid llega golpeado. Cayó 3-0 como visitante frente al Athletic, un traspié duro para el ánimo del grupo, aunque antes había mostrado poder de fuego con un 3-1 sobre el Sevilla. El empate 2-2 con el Villarreal, tres fechas atrás, confirma que el equipo español todavía no encuentra regularidad.

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El historial entre Liverpool y Atlético de Madrid

Los antecedentes entre ambos son parejos: se enfrentaron 11 veces y el Atlético de Madrid saca ligera ventaja con 5 victorias contra 4 del Liverpool, además de 3 empates. En goles la diferencia es mínima, 16 a 15 a favor del equipo inglés, algo que confirma lo parejo de la historia. El antecedente más reciente fue en 2025, cuando el Liverpool se impuso 3-2 en Anfield.

Fecha Partido Resultado Torneo 17/09/2025 Liverpool vs. Atlético de Madrid 3-2 UEFA Champions League 03/11/2021 Liverpool vs. Atlético de Madrid 2-0 UEFA Champions League 19/10/2021 Atlético de Madrid vs. Liverpool 2-3 UEFA Champions League 11/03/2020 Liverpool vs. Atlético de Madrid 2-3 UEFA Champions League 18/02/2020 Atlético de Madrid vs. Liverpool 1-0 UEFA Champions League 02/08/2017 Liverpool vs. Atlético de Madrid 1-1 Audi Cup 29/04/2010 Liverpool vs. Atlético de Madrid 2-1 UEFA Europa League 22/04/2010 Atlético de Madrid vs. Liverpool 1-0 UEFA Europa League 08/08/2009 Liverpool vs. Atlético de Madrid 1-2 Club Friendlies 04/11/2008 Liverpool vs. Atlético de Madrid 1-1 UEFA Champions League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Napoli vs. Arsenal Miércoles 9 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Sporting vs. Galatasaray Miércoles 9 de septiembre 13:00 16:00 21:00 PSG vs. Slovan Bratislava Miércoles 9 de septiembre 13:00 16:00 21:00 PSV vs. Shakhtar Donetsk Jueves 10 de septiembre 10:45 13:45 18:45 Fenerbahce vs. Roma Jueves 10 de septiembre 10:45 13:45 18:45 Slavia Praga vs. Lens Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Manchester United vs. Sabah FK Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Bodo Glimt Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Como 1907 vs. RB Leipzig Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis