Dónde ver EN VIVO Napoli vs. Arsenal por la UEFA Champions League: TV y streaming online

Napoli y Arsenal se enfrentan este miércoles 9 de septiembre, en el Stadio Diego Armando Maradona, por la UEFA Champions League. Los detalles de la televisación.

El Napoli se juega buena parte de su arranque europeo el miércoles 9 de septiembre en el Stadio Diego Armando Maradona, con un Arsenal que llega como el equipo en mejor momento de los dos.

Es la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League y ninguno de los dos quiere arrancar perdiendo puntos de entrada. Para el Napoli además es la chance de cortar una racha floja antes de que el torneo local se le complique más.

Horario del partido

Hora local del estadio: 21:00 hs

21:00 hs México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Napoli no la está pasando bien. Viene de caer 2-3 como visitante ante el Inter y antes había perdido en casa contra el Como por 1-2. El único resultado positivo de sus últimas tres salidas fue un 2-0 como visitante frente al Genoa, así que llega con la necesidad de reencontrarse con una victoria.

El Arsenal, en cambio, llega lanzado. Ganó los tres partidos que jugó antes de este viaje a Nápoles: 2-1 de local ante el Chelsea, 1-0 como visitante contra el Villa y 3-0 en casa frente al Coventry. Ese envión lo pone como favorito para este cruce.

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El historial entre Napoli y Arsenal

El historial entre ambos tiene apenas cinco antecedentes, pero deja una diferencia clara: el Arsenal ganó tres, el Napoli uno y hubo un empate. En materia de goles la cuenta también favorece a los ingleses, que marcaron siete contra los cuatro del equipo italiano. Los últimos dos cruces, ambos de 2019, terminaron con triunfo del Arsenal.

Fecha Partido Resultado Torneo 18/04/2019 Napoli vs. Arsenal 0-1 UEFA Europa League 11/04/2019 Arsenal vs. Napoli 2-0 UEFA Europa League 11/12/2013 Napoli vs. Arsenal 2-0 UEFA Champions League 01/10/2013 Arsenal vs. Napoli 2-0 UEFA Champions League 03/08/2013 Arsenal vs. Napoli 2-2 Club Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sporting vs. Galatasaray Miércoles 9 de septiembre 13:00 16:00 21:00 PSG vs. Slovan Bratislava Miércoles 9 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Liverpool vs. Atlético de Madrid Miércoles 9 de septiembre 13:00 16:00 21:00 PSV vs. Shakhtar Donetsk Jueves 10 de septiembre 10:45 13:45 18:45 Fenerbahce vs. Roma Jueves 10 de septiembre 10:45 13:45 18:45 Slavia Praga vs. Lens Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Manchester United vs. Sabah FK Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Bodo Glimt Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Como 1907 vs. RB Leipzig Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis