Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
UEFA Champions League

Dónde ver EN VIVO Napoli vs. Arsenal por la UEFA Champions League: TV y streaming online

Napoli y Arsenal se enfrentan este miércoles 9 de septiembre, en el Stadio Diego Armando Maradona, por la UEFA Champions League. Los detalles de la televisación.

Napoli vs. Arsenal por la UEFA Champions League.
Napoli vs. Arsenal por la UEFA Champions League.

El Napoli se juega buena parte de su arranque europeo el miércoles 9 de septiembre en el Stadio Diego Armando Maradona, con un Arsenal que llega como el equipo en mejor momento de los dos.

Es la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League y ninguno de los dos quiere arrancar perdiendo puntos de entrada. Para el Napoli además es la chance de cortar una racha floja antes de que el torneo local se le complique más.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Hora local del estadio: 21:00 hs
  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Napoli no la está pasando bien. Viene de caer 2-3 como visitante ante el Inter y antes había perdido en casa contra el Como por 1-2. El único resultado positivo de sus últimas tres salidas fue un 2-0 como visitante frente al Genoa, así que llega con la necesidad de reencontrarse con una victoria.

El Arsenal, en cambio, llega lanzado. Ganó los tres partidos que jugó antes de este viaje a Nápoles: 2-1 de local ante el Chelsea, 1-0 como visitante contra el Villa y 3-0 en casa frente al Coventry. Ese envión lo pone como favorito para este cruce.

El historial entre Napoli y Arsenal

El historial entre ambos tiene apenas cinco antecedentes, pero deja una diferencia clara: el Arsenal ganó tres, el Napoli uno y hubo un empate. En materia de goles la cuenta también favorece a los ingleses, que marcaron siete contra los cuatro del equipo italiano. Los últimos dos cruces, ambos de 2019, terminaron con triunfo del Arsenal.

FechaPartidoResultadoTorneo
18/04/2019Napoli vs. Arsenal0-1UEFA Europa League
11/04/2019Arsenal vs. Napoli2-0UEFA Europa League
11/12/2013Napoli vs. Arsenal2-0UEFA Champions League
01/10/2013Arsenal vs. Napoli2-0UEFA Champions League
03/08/2013Arsenal vs. Napoli2-2Club Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sporting vs. GalatasarayMiércoles 9 de septiembre13:0016:0021:00
PSG vs. Slovan BratislavaMiércoles 9 de septiembre13:0016:0021:00
Liverpool vs. Atlético de MadridMiércoles 9 de septiembre13:0016:0021:00
PSV vs. Shakhtar DonetskJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Fenerbahce vs. RomaJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Slavia Praga vs. LensJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Manchester United vs. Sabah FKJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Bayern vs. Bodo GlimtJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Como 1907 vs. RB LeipzigJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Napoli y Arsenal se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por la UEFA Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • Napoli todavía no suma en el torneo.
  • Arsenal todavía no suma en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones