Dónde ver EN VIVO Napoli vs. Arsenal por la UEFA Champions League: TV y streaming online

El Napoli se juega buena parte de su arranque europeo el miércoles 9 de septiembre en el Stadio Diego Armando Maradona, con un Arsenal que llega como el equipo en mejor momento de los dos.
Es la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League y ninguno de los dos quiere arrancar perdiendo puntos de entrada. Para el Napoli además es la chance de cortar una racha floja antes de que el torneo local se le complique más.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 21:00 hs
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 5
La actualidad de ambos equipos
El Napoli no la está pasando bien. Viene de caer 2-3 como visitante ante el Inter y antes había perdido en casa contra el Como por 1-2. El único resultado positivo de sus últimas tres salidas fue un 2-0 como visitante frente al Genoa, así que llega con la necesidad de reencontrarse con una victoria.
El Arsenal, en cambio, llega lanzado. Ganó los tres partidos que jugó antes de este viaje a Nápoles: 2-1 de local ante el Chelsea, 1-0 como visitante contra el Villa y 3-0 en casa frente al Coventry. Ese envión lo pone como favorito para este cruce.
El historial entre Napoli y Arsenal
El historial entre ambos tiene apenas cinco antecedentes, pero deja una diferencia clara: el Arsenal ganó tres, el Napoli uno y hubo un empate. En materia de goles la cuenta también favorece a los ingleses, que marcaron siete contra los cuatro del equipo italiano. Los últimos dos cruces, ambos de 2019, terminaron con triunfo del Arsenal.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/04/2019
|Napoli vs. Arsenal
|0-1
|UEFA Europa League
|11/04/2019
|Arsenal vs. Napoli
|2-0
|UEFA Europa League
|11/12/2013
|Napoli vs. Arsenal
|2-0
|UEFA Champions League
|01/10/2013
|Arsenal vs. Napoli
|2-0
|UEFA Champions League
|03/08/2013
|Arsenal vs. Napoli
|2-2
|Club Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sporting vs. Galatasaray
|Miércoles 9 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|PSG vs. Slovan Bratislava
|Miércoles 9 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Liverpool vs. Atlético de Madrid
|Miércoles 9 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|PSV vs. Shakhtar Donetsk
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Fenerbahce vs. Roma
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Lens
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Manchester United vs. Sabah FK
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Bodo Glimt
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Como 1907 vs. RB Leipzig
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Napoli y Arsenal se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por la UEFA Champions League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Napoli todavía no suma en el torneo.
- Arsenal todavía no suma en el torneo.