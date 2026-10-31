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Dónde ver EN VIVO Man City vs. Brighton por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Man City y Brighton se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man City vs. Albion, Premier League
Man City vs. Albion, Premier League

Man City recibe a Brighton este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium.

Man City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Brighton tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Man City empató 2-2 como local ante Brighton en la fecha anterior. Man City lidera la tabla con 21 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Villa.

En su último compromiso, Brighton empató 2-2 como visitante ante Man City. El conjunto marcha 3° con 16 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Liverpool.

El historial entre Man City y Brighton

Man City y Brighton se enfrentaron 29 veces en los últimos años: 18 triunfos de Man City, 6 de Brighton y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/10/2026Man City vs. Brighton2-2League Cup
07/01/2026Man City vs. Brighton1-1Premier League
31/08/2025Brighton vs. Man City2-1Premier League
15/03/2025Man City vs. Brighton2-2Premier League
09/11/2024Brighton vs. Man City2-1Premier League
25/04/2024Brighton vs. Man City0-4Premier League
21/10/2023Man City vs. Brighton2-1Premier League
24/05/2023Brighton vs. Man City1-1Premier League
22/10/2022Man City vs. Brighton3-1Premier League
20/04/2022Man City vs. Brighton3-0Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 09:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 11:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 08:00 hs
  • Argentina: 12:00 hs
  • Colombia: 10:00 hs
  • Perú: 10:00 hs
  • Chile: 12:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Hull vs. Ipswich TownSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Coventry vs. SunderlandSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Brentford vs. Nottingham ForestSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Bournemouth vs. LeedsSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Tottenham vs. Crystal PalaceSábado 31 de octubre11:3014:3018:30
Aston Villa vs. FulhamSábado 31 de octubre14:0017:0021:00
Liverpool vs. ArsenalDomingo 1 de noviembre10:3013:3017:30
Newcastle vs. EvertonLunes 2 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Man City y Brighton se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
  • Man City suma 21 puntos en el torneo.
  • Brighton suma 16 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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