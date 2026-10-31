Dónde ver EN VIVO Man City vs. Brighton por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Man City recibe a Brighton este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium.
Man City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Brighton tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Man City empató 2-2 como local ante Brighton en la fecha anterior. Man City lidera la tabla con 21 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Villa.
En su último compromiso, Brighton empató 2-2 como visitante ante Man City. El conjunto marcha 3° con 16 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Liverpool.
El historial entre Man City y Brighton
Man City y Brighton se enfrentaron 29 veces en los últimos años: 18 triunfos de Man City, 6 de Brighton y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/10/2026
|Man City vs. Brighton
|2-2
|League Cup
|07/01/2026
|Man City vs. Brighton
|1-1
|Premier League
|31/08/2025
|Brighton vs. Man City
|2-1
|Premier League
|15/03/2025
|Man City vs. Brighton
|2-2
|Premier League
|09/11/2024
|Brighton vs. Man City
|2-1
|Premier League
|25/04/2024
|Brighton vs. Man City
|0-4
|Premier League
|21/10/2023
|Man City vs. Brighton
|2-1
|Premier League
|24/05/2023
|Brighton vs. Man City
|1-1
|Premier League
|22/10/2022
|Man City vs. Brighton
|3-1
|Premier League
|20/04/2022
|Man City vs. Brighton
|3-0
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 11:00 hs
- Estados Unidos (PT): 08:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Hull vs. Ipswich Town
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Coventry vs. Sunderland
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Brentford vs. Nottingham Forest
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Bournemouth vs. Leeds
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Tottenham vs. Crystal Palace
|Sábado 31 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Aston Villa vs. Fulham
|Sábado 31 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Liverpool vs. Arsenal
|Domingo 1 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Newcastle vs. Everton
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Man City y Brighton se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Man City suma 21 puntos en el torneo.
- Brighton suma 16 puntos en el torneo.