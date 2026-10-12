Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Dónde ver EN VIVO RB Leipzig vs. PSV por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

RB Leipzig y PSV se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

LEIP vs. PSV, Champions League
LEIP vs. PSV, Champions League

RB Leipzig recibe a PSV este martes 13 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.

RB Leipzig llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero PSV tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, RB Leipzig ganó 6-0 como local ante Frankfurt. El conjunto marcha 32° con 0 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Bayer 04.

PSV viene de ganar 2-0 como local ante Heerenveen. El equipo ocupa el puesto 17 con 1 punto. Antes perdió 2-3 como visitante ante Twente.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sabah FK vs. Slavia PragaMartes 13 de octubre10:4513:4518:45
Lens vs. SportingMartes 13 de octubre10:4513:4518:45
Viking vs. BayernMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Villarreal vs. NapoliMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Galatasaray vs. BarcelonaMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. BrujasMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Atlético de Madrid vs. Manchester UnitedMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Arsenal vs. LilleMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • RB Leipzig y PSV se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • RB Leipzig suma 0 puntos en el torneo.
  • PSV suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones