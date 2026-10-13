Dónde ver EN VIVO Roma vs. Real Madrid por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Stadio Olimpico, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El Real Madrid visita Roma este miércoles 14 de octubre con la etiqueta de favorito, pero el Stadio Olimpico suele ser una plaza incómoda para los grandes de Europa.

Es la segunda fecha de la fase de liga de la Champions y ambos necesitan sumar para no quedar complicados en la tabla general del torneo.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

La Roma arrancó con un triunfo en Torino pero después no pudo pasar del empate ante el Inter y llega a este cruce tras igualar sin goles de visitante frente a Como. Con apenas un punto en la Champions, el equipo italiano necesita un resultado que lo acerque a la siguiente ronda.

El Real Madrid llega con la ventaja de haber ganado su último compromiso de local ante Villarreal por 1 a 0, después de un tropiezo liguero frente al Atlético. En la Champions suma tres puntos tras un comienzo irregular y buscará en Roma confirmar que esa levantada en la Liga española no fue casual.

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El historial entre Roma y Real Madrid

El historial entre ambos tiene 16 antecedentes con una clara ventaja para el Real Madrid, que ganó 9 y perdió apenas 6, con 3 empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia: 28 tantos del Real Madrid contra 13 de la Roma.

Los duelos más recientes muestran paridad puertas afuera: el empate 2-2 de 2019 fue el último antes de dos victorias consecutivas del Real Madrid en 2018. Aun así, la Roma tiene en su memoria triunfos históricos como el 2-1 de 2008, que recuerda que ni la superioridad en el papel garantiza nada en el Olimpico.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/08/2019 Roma vs. Real Madrid 2-2 Club Friendlies 27/11/2018 Roma vs. Real Madrid 0-2 UEFA Champions League 19/09/2018 Real Madrid vs. Roma 3-0 UEFA Champions League 08/08/2018 Real Madrid vs. Roma 2-1 International Champions Cup 08/03/2016 Real Madrid vs. Roma 2-0 UEFA Champions League 17/02/2016 Roma vs. Real Madrid 0-2 UEFA Champions League 18/07/2015 Real Madrid vs. Roma 0-0 International Champions Cup 30/07/2014 Real Madrid vs. Roma 0-1 International Champions Cup 05/03/2008 Real Madrid vs. Roma 1-2 UEFA Champions League 19/02/2008 Roma vs. Real Madrid 2-1 UEFA Champions League

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España LASK vs. Liverpool Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Feyenoord vs. Como 1907 Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Porto Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Slovan Bratislava vs. Stuttgart Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Man City vs. PSG Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bodo Glimt vs. Dortmund Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Fenerbahce Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lille vs. Galatasaray Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Bayern vs. Arsenal Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League. El partido se transmitirá por FOX One y FOX+ .

y . Roma suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Real Madrid suma 3 puntos en el torneo.