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Dónde ver EN VIVO Roma vs. Real Madrid por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Stadio Olimpico, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Roma vs. Real Madrid, Champions League
Roma vs. Real Madrid, Champions League

El Real Madrid visita Roma este miércoles 14 de octubre con la etiqueta de favorito, pero el Stadio Olimpico suele ser una plaza incómoda para los grandes de Europa.

Es la segunda fecha de la fase de liga de la Champions y ambos necesitan sumar para no quedar complicados en la tabla general del torneo.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

La Roma arrancó con un triunfo en Torino pero después no pudo pasar del empate ante el Inter y llega a este cruce tras igualar sin goles de visitante frente a Como. Con apenas un punto en la Champions, el equipo italiano necesita un resultado que lo acerque a la siguiente ronda.

El Real Madrid llega con la ventaja de haber ganado su último compromiso de local ante Villarreal por 1 a 0, después de un tropiezo liguero frente al Atlético. En la Champions suma tres puntos tras un comienzo irregular y buscará en Roma confirmar que esa levantada en la Liga española no fue casual.

El historial entre Roma y Real Madrid

El historial entre ambos tiene 16 antecedentes con una clara ventaja para el Real Madrid, que ganó 9 y perdió apenas 6, con 3 empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia: 28 tantos del Real Madrid contra 13 de la Roma.

Los duelos más recientes muestran paridad puertas afuera: el empate 2-2 de 2019 fue el último antes de dos victorias consecutivas del Real Madrid en 2018. Aun así, la Roma tiene en su memoria triunfos históricos como el 2-1 de 2008, que recuerda que ni la superioridad en el papel garantiza nada en el Olimpico.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/08/2019Roma vs. Real Madrid2-2Club Friendlies
27/11/2018Roma vs. Real Madrid0-2UEFA Champions League
19/09/2018Real Madrid vs. Roma3-0UEFA Champions League
08/08/2018Real Madrid vs. Roma2-1International Champions Cup
08/03/2016Real Madrid vs. Roma2-0UEFA Champions League
17/02/2016Roma vs. Real Madrid0-2UEFA Champions League
18/07/2015Real Madrid vs. Roma0-0International Champions Cup
30/07/2014Real Madrid vs. Roma0-1International Champions Cup
05/03/2008Real Madrid vs. Roma1-2UEFA Champions League
19/02/2008Roma vs. Real Madrid2-1UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Roma suma 1 punto en el torneo.
  • Real Madrid suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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