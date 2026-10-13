Dónde ver EN VIVO Roma vs. Real Madrid por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

El Real Madrid visita Roma este miércoles 14 de octubre con la etiqueta de favorito, pero el Stadio Olimpico suele ser una plaza incómoda para los grandes de Europa.
Es la segunda fecha de la fase de liga de la Champions y ambos necesitan sumar para no quedar complicados en la tabla general del torneo.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones
La actualidad de ambos equipos
La Roma arrancó con un triunfo en Torino pero después no pudo pasar del empate ante el Inter y llega a este cruce tras igualar sin goles de visitante frente a Como. Con apenas un punto en la Champions, el equipo italiano necesita un resultado que lo acerque a la siguiente ronda.
El Real Madrid llega con la ventaja de haber ganado su último compromiso de local ante Villarreal por 1 a 0, después de un tropiezo liguero frente al Atlético. En la Champions suma tres puntos tras un comienzo irregular y buscará en Roma confirmar que esa levantada en la Liga española no fue casual.
El historial entre Roma y Real Madrid
El historial entre ambos tiene 16 antecedentes con una clara ventaja para el Real Madrid, que ganó 9 y perdió apenas 6, con 3 empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia: 28 tantos del Real Madrid contra 13 de la Roma.
Los duelos más recientes muestran paridad puertas afuera: el empate 2-2 de 2019 fue el último antes de dos victorias consecutivas del Real Madrid en 2018. Aun así, la Roma tiene en su memoria triunfos históricos como el 2-1 de 2008, que recuerda que ni la superioridad en el papel garantiza nada en el Olimpico.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/08/2019
|Roma vs. Real Madrid
|2-2
|Club Friendlies
|27/11/2018
|Roma vs. Real Madrid
|0-2
|UEFA Champions League
|19/09/2018
|Real Madrid vs. Roma
|3-0
|UEFA Champions League
|08/08/2018
|Real Madrid vs. Roma
|2-1
|International Champions Cup
|08/03/2016
|Real Madrid vs. Roma
|2-0
|UEFA Champions League
|17/02/2016
|Roma vs. Real Madrid
|0-2
|UEFA Champions League
|18/07/2015
|Real Madrid vs. Roma
|0-0
|International Champions Cup
|30/07/2014
|Real Madrid vs. Roma
|0-1
|International Champions Cup
|05/03/2008
|Real Madrid vs. Roma
|1-2
|UEFA Champions League
|19/02/2008
|Roma vs. Real Madrid
|2-1
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|LASK vs. Liverpool
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Feyenoord vs. Como 1907
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Porto
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. PSG
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Dortmund
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Fenerbahce
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Roma suma 1 punto en el torneo.
- Real Madrid suma 3 puntos en el torneo.