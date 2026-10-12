Dónde ver EN VIVO Sabah FK vs. Slavia Praga por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

El martes 13 de octubre, Sabah FK se mide con Slavia Praga en un cruce donde los checos llegan con el cartel de favoritos y los azerbaiyanos necesitan reaccionar rápido en la fase de grupos de la Champions League.
Ambos arrancaron con apenas un punto en juego, por lo que un triunfo puede ser clave para no quedar relegados en las primeras posiciones de la tabla general.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
La actualidad de ambos equipos
Sabah FK llega golpeado tras empatar 0-0 como visitante frente a Neftçi, un resultado que cortó una racha de dos victorias consecutivas, una de local por 3-1 ante İmişli y otra como visitante por 3-0 frente a Safa. El equipo necesita sumar de local para no quedar último en la tabla general, que agrupa a 36 equipos.
Slavia Praga, en cambio, atraviesa un buen momento: viene de ganar 1-0 como visitante ante Zlín y antes había superado 2-1 a Plzeň de local y goleado 5-1 a Varnsdorf. Tres triunfos al hilo que lo instalan como el equipo a vencer en esta fecha, aunque todavía no logró sumar puntos en la competencia europea.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Lens vs. Sporting
|Martes 13 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Viking vs. Bayern
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Villarreal vs. Napoli
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|RB Leipzig vs. PSV
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Galatasaray vs. Barcelona
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Brujas
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Manchester United
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Arsenal vs. Lille
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|LASK vs. Liverpool
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Feyenoord vs. Como 1907
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Porto
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. PSG
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Dortmund
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Fenerbahce
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Real Madrid
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Sabah FK y Slavia Praga se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Sabah FK suma 0 puntos en el torneo.
- Slavia Praga suma 0 puntos tras vencer a Zlín, Plzeň y Varnsdorf.