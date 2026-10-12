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Dónde ver EN VIVO Sabah FK vs. Slavia Praga por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Sabah FK y Slavia Praga se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Sabah FK vs. Slavia Praha, Champions League
Sabah FK vs. Slavia Praha, Champions League

El martes 13 de octubre, Sabah FK se mide con Slavia Praga en un cruce donde los checos llegan con el cartel de favoritos y los azerbaiyanos necesitan reaccionar rápido en la fase de grupos de la Champions League.

Ambos arrancaron con apenas un punto en juego, por lo que un triunfo puede ser clave para no quedar relegados en las primeras posiciones de la tabla general.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Sabah FK llega golpeado tras empatar 0-0 como visitante frente a Neftçi, un resultado que cortó una racha de dos victorias consecutivas, una de local por 3-1 ante İmişli y otra como visitante por 3-0 frente a Safa. El equipo necesita sumar de local para no quedar último en la tabla general, que agrupa a 36 equipos.

Slavia Praga, en cambio, atraviesa un buen momento: viene de ganar 1-0 como visitante ante Zlín y antes había superado 2-1 a Plzeň de local y goleado 5-1 a Varnsdorf. Tres triunfos al hilo que lo instalan como el equipo a vencer en esta fecha, aunque todavía no logró sumar puntos en la competencia europea.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Lens vs. SportingMartes 13 de octubre10:4513:4518:45
Viking vs. BayernMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Villarreal vs. NapoliMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
RB Leipzig vs. PSVMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Galatasaray vs. BarcelonaMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. BrujasMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Atlético de Madrid vs. Manchester UnitedMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Arsenal vs. LilleMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Sabah FK y Slavia Praga se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Sabah FK suma 0 puntos en el torneo.
  • Slavia Praga suma 0 puntos tras vencer a Zlín, Plzeň y Varnsdorf.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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