Alineaciones de Viking y Sabah FK por la Champions League: formaciones probables

Viking y Sabah FK se enfrentan este miércoles 4 de noviembre en el Lyse Arena por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Viking recibe a Sabah FK este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Lyse Arena. Viking viene de caer 1-3 ante Aston Villa y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Sabah FK viene de caer 1-2 ante Dortmund y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Viking y Sabah FK

Viking (4-3-3): Arild Ostbo, Henrik Heggheim, Gianni Stensness, Jesper Daland, Kristoffer Haugen, Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Peter Christiansen, Erik Botheim, Zlatko Tripić. DT: Bjarte Lunde Aarsheim.

Sabah FK (4-2-3-1): Stas Pokatilov, Akim Zedadka, Steve Solvet, A McCarthy, Tymoteusz Puchacz, Umarali Rakhmonaliev, Du Queiroz, Ivan Lepinjica, Kaheem Parris, Joy-Lance Mickels, Christian Nwachukwu. DT: Valdas Dambrauskas.

La previa de Viking y Sabah FK: todo lo que hay que saber