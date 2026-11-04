Dónde ver EN VIVO Viking vs. Sabah FK por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Viking recibe a Sabah FK este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Lyse Arena. Viking necesita ganar como sea para no quedar eliminado de toda posibilidad en esta Champions League. El margen de error ya se achicó demasiado y un nuevo tropiezo complicaría cualquier cuenta matemática.
Son dos equipos que llegan con apenas un punto de diferencia en la tabla general, pero con necesidades urgentes de sumar. El que se quede con los tres puntos respira en la pelea por seguir con chances de clasificar.
La actualidad de ambos equipos
Viking llega golpeado después de perder 2-3 como visitante ante Bodø/Glimt en la fecha pasada. Había mostrado algo de reacción con un triunfo 3-1 frente a Tromsø, pero antes de eso también había caído ante Villa. Con un solo punto en tres partidos y ubicado 33° de 36 equipos, el local no tiene margen para seguir regalando puntos en su propia casa.
Sabah FK tampoco atraviesa un buen momento, aunque su andar fue un poco más parejo. Viene de perder 2-3 ante Turan jugando de visitante, luego de un empate sin goles como local frente a Qarabağ. Antes había caído ante Dortmund por la mínima diferencia. Con tres unidades y el puesto 25, el equipo azerbaiyano todavía puede ilusionarse con pelear algo en las próximas fechas si logra sumar afuera.
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN6 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 9
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Fenerbahce vs. Liverpool
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|AEK Athens vs. Real Madrid
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Arsenal
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lens vs. Como 1907
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Man City
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSV vs. Brujas
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Porto vs. Napoli
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Dortmund vs. Betis
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Viking y Sabah FK se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Viking suma 1 punto en el torneo.
- Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.