El nombre de Gianluca Prestianni sigue dando que hablar desde aquel cruce con Vinicius Jr. en el triunfo del Real Madrid ante Benfica por los playoffs de la Champions League en el que el brasileño lo acusó de insultos racistas.

Uno de los agentes más importantes que tomó partido por una de las partes fue nada menos que Kylian Mbappé, quien tras el episodio salió en defensa de su compañero Vinicius y testimonió que escuchó a Prestianni decirle “mono” al brasileño “5 veces”.

“El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, empezó a hablar. No se acepta pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí y dijo que Vini es un mono, cinco veces. Yo lo escuché, y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también“, manifestó con énfasis el francés minutos después del cruce.

Tweet placeholder

Las repercusiones de las palabras de Mbappé no tardaron en aparecer y acrecentaron el repudio a la supuesta agresión verbal de Prestianni, que al taparse la boca para insultar a Vinicius le habría dicho “mono”. Sin embargo, un nuevo video que apareció en las últimas horas parece contradecirlo.

El video que se hizo viral en las últimas horas muestras al ex jugador de Vélez Sarsfield diciendo la palabra “hermano” 5 veces, como intentando explicar que eso fue lo que le dijo a Vinicius. Y esto, por las características de su descripción, es lo que podría haber escuchar Mbappé.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En paralelo, al ver las imágenes del momento en el que Prestianni se tapa para boca para agraviar a Vinicius, se advierte que de ninguna manera puede haber dicho “mono” 5 veces, ya que se trata de unos cortos segundos hasta que Vinicius sale disparado hacia el árbitro para acusar al argentino.

Entonces, ¿Mbappé confundió “hermano” con “mono”? ¿Escuchó realmente decir “mono” a Prestianni 5 veces o solo lo hizo para sumar indignación y defender a su compañero? Habrá que ver entonces cómo sigue esta historia, mientras la UEFA inició una investigación para determinar el grado de culpabilidad de Prestianni y Real Madrid confirmó que presentó ante el organismo todas las pruebas necesarias para colaborar con la investigación abierta por racismo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica?

La esperada revancha que definirá cuál de los dos equipos avanza a los octavos de final será el próximo miércoles 25 de febrero a las 21, hora de España, en el Estadio Santiago Bernabéu.

La caldera del Bernabéu: lo que define la llave

El próximo miércoles, el Bernabéu será el escenario de una vuelta determinante. El equipo de Carlo Ancelotti llega con la obligación de imponer su jerarquía tras el accidentado duelo de ida, mientras que “Las Águilas” intentarán dar el golpe para dar vuelta una serie esquiva.

Con el clima enrarecido por la investigación de la UEFA, el foco estará puesto en el recibimiento a Gianluca Prestianni y el duelo directo con Vinicius Jr. y Mbappé.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Kylian Mbappé afirmó haber escuchado a Gianluca Prestianni insultar a Vinicius cinco veces.

Un nuevo video viral sugiere que Prestianni pronunció la palabra “hermano” cinco veces.

La UEFA inició una investigación oficial y la vuelta será el 25 de febrero.

Publicidad