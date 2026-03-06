Francia presiona a Real Madrid: descartan a Mbappé para toda la eliminatoria contra Manchester City

Desde Francia descartan a Kylian Mbappé para toda la eliminatoria contra Manchester City. No solo por los deseos del galo de recuperarse de la mejor manera posible de sus lesiones en el ligamento de la rodilla izquierda. En medios como L’Equipe hablan de una Federación Francesa de Fútbol que no llamará para los amistosos de marzo contra Colombia y Brasil. Todo para justificar que no juegue el próximo miércoles en el Bernabéu ni la vuelta en el Etihad.

“Hablo con él todos los días. Claro que tenemos controlado lo que le pasa y cómo está. Cada día va a mejor, es un proceso en el que vamos a ir día a día viendo sus sensaciones, pero son todo buenas noticias a día de hoy. Cada vez está mejor”, comentaba Álvaro Arbeloa alrededor del estado de su jugador. No estará ante Celta de Vigo, también en la ida contra Manchester City. En el Bernabéu trabajan para que diga presente en el Etihad.

Pero en Francia ya hablan de un Mbappé con otros planes. No solo porque quedan menos 100 días para el Mundial. Kylian lleva jugando con molestias desde diciembre y ya no solo la Copa del Mundo está en juego, sino por encima de todo la posibilidad de que una rotura de rodilla acorte la carrera de un crack de solo 27 años. A este choque de intereses se le suma el viaje del delantero para tratarse lejos de la ciudad deportiva del Real Madrid.

Hay mucha especulación sobre la relación del vestuario de Arbeloa con los servicios médicos del Real Madrid. Jugadores como Mbappé o Jude Bellingham se tratan ahora mismo, con la presencia de trabajadores del club, lejos de la capital de España y en sus respectivas tierras. La presión de tanto la entidad como del jugador para conseguir su regreso en fechas distintas pesa. Se afirma en L’Equipe que Didier Deschamps no le llama en marzo para evitar que la casa blanca apure su regreso al césped.

Francia no llamará a Mbappé contra Brasil y Colombia: GETTY

“Todo lo referente a las lesiones tanto de Bellingham como de Mbappé está perfectamente organizado por los servicios médicos del Real Madrid y por el departamento de preparación física. Han estado en Londres y en París con profesionales del servicio médico del club. Absolutamente todo está supervisado por el Real Madrid”, comentaba igualmente Arbeloa sobre las especulaciones de un temor de los cracks blancos a lesionarse en Valdebebas. Francia presiona y quiere a Kylian sin fútbol hasta abril.

Publicidad

Publicidad

¡Real Madrid se juega LaLiga con hasta 11 ausencias!

No dirán presente esta noche y por lesión figuras como Mbappé, Bellingham, Dani Ceballos, David Alaba, Eder Militao y Rodrygo. Tampoco los sancionados Franco Mastantuono, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. La casa blanca, a 4 puntos del Barcelona, visita al sexto de la tabla general con la posibilidad de terminar la fecha a 7 puntos de los culés sino ganan. Situación límite antes del City.

Se cruzan los dedos por otros nombres. Raúl Asencio y Eduardo Camavinga han entrenado, pero también son duda. Hasta 11 jugadores pueden perderse una final por el título que llega tras dos derrotas seguidas ante Osasuna y Getafe. Arbeloa piensa en Manchester City, pero antes tendrá que vencer si casi la mitad de su plantel profesional en una jornada vital para entender donde queda Real Madrid antes de fin de año.

Datos claves

Kylian Mbappé se perderá la eliminatoria contra el Manchester City por lesión de rodilla.

se perderá la eliminatoria contra el por lesión de rodilla. El Real Madrid enfrentará al Celta de Vigo con hasta 11 ausencias confirmadas.

enfrentará al Celta de Vigo con hasta confirmadas. La Federación Francesa no convocará al delantero para los amistosos contra Colombia y Brasil.

Publicidad

Publicidad

ver también Preocupación en Francia por Mbappé a 123 días del debut en el Mundial 2026