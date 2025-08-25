Tottenham se confirma como la bestia negra de Guardiola: nadie le ha ganado más en su carrera

Los goles de Brennan Johnson y João Palhinha fueron suficientes para que Tottenham volviese a tomar la casa del Manchester City. Desde la llegada de Pep Guardiola que ningún rival le ha dado tantos dolores de cabeza y derrotas como los Spurs al equipo del catalán. Solamente hablando por Premier League, se trata de su octava derrota frente a un proyecto que viene de cortar su ausencia de títulos en los últimos meses. En el Etihad ya hablan de trabajar pensando en el final del mercado.

Pudo haber sido tranquilamente cualquier encuentro del equipo de Guardiola frente a Mauricio Pochettino, José Mourinho o Antonio Conte. Pep volvió a ser vencido por un equipo que a lo largo de 19 partidos desde el año 2016 le ha ganado un total de 8 por Premier League. Ni siquiera rivales de peso del catalán en su paso por Inglaterra como Chelsea o Liverpool le han quitado tantos puntos en la clasificación general de la mejor Liga del planeta. Si a esto le sumamos los registros de los Spurs contra los Skyblues tanto en Copa de la Liga como en la Champions League, la sangría es aún mayor.

“Hay que jugar de una manera diferente…Fallamos en las cosas simples. Nunca les pedí que hicieran cosas excepcionales…No tengo dudas de mi equipo. La temporada pasada no lo conseguimos, pero en los entrenamientos estuvimos muy bien…Bajo presión fallamos en cosas simples y luego creamos suficientes ocasiones, pero no pudo ser. Esto es fútbol…Es sólo el segundo partido. Sé cómo estamos trabajando y lo que están haciendo los jugadores. Hay muchas cosas buenas, pero tenemos que mejorar…Paso a paso mejoraremos y crearemos más conexiones”, reflexiones de Guardiola tras una derrota donde ni muchos menos se vio a la máquina competitiva que apreciamos una semana atrás. El catalán pidió confianza en un proyecto que por Wolverhampton disfrutó como nunca en los últimos 12 meses.

Como decimos, Tottenham es la auténtica bestia negra de Guardiola. La eliminación a manos de los Spurs en la Copa de la Liga del año 2024 evitó que el equipo de Pep ganase los cuatro grandes torneos de Inglaterra en una sola campaña. A esto se le suman por supuesto los cuartos de final de la Champions del año 2019 y donde tras un empate a cuatro en el global, el equipo de Mauricio Pochettino terminaría llegando a la final del certamen. Ni siquiera Real Madrid en toda la carrera del ex estratega de Barcelona Bayern Múnich le ha quitado tantas unidades o partidos al que para muchos supone el mejor entrenador en la historia de este juego. El balance es claro y va más allá del cambio de entrenador al norte de Londres.

Hasta 8 victorias tiene Tottenham ante Guardiola solo por Premier: GETTY

Por lo pronto, Manchester City piensa en un mercado de fichajes donde la llegada de Gianluigi Donnarumma es cada vez más viable. Se espera que en esta semana se firme el acuerdo en cuanto a traspasos se refiere con Paris Saint Germain y por supuesto la marcha de Ederson al Galatasaray de Turquía. Salvo giro de 180° será el último movimiento de un año 2025 donde los Skyblues se han gastado más de 344 millones de euros para recomponer su equipo. A corto plazo también aparece el choque frente a Brighton del día 31 de agosto como visitante.

Publicidad

Publicidad

Pronto habrá derbi de Manchester

El primer encuentro después del cierre del mercado de fichajes y de la llegada del primer parón de selecciones nos depara un auténtico duelo de titanes. Manchester City hará de local frente al Manchester United el próximo 14 de agosto en el Etihad. Solamente 3 días antes de empezar su andadura por la Champions League e igualmente una semana previa a la visita que tendrán que realizarle al Arsenal. Se vienen semanas absolutamente vitales para intentar revalidar el título de Premier League conseguido a finales del mes de mayo de 2024.

Las derrotas de Guardiola frente al Tottenham

2016: Tottenham 2-0 Manchester City

2-0 Manchester City 2020: Tottenham 2-0 Manchester City

2-0 Manchester City 2020: Tottenham 2-0 Manchester City

2-0 Manchester City 2021: Tottenham 1-0 Manchester City

1-0 Manchester City 2022: Manchester City 2-3 Tottenham

2023: Tottenham 1-0 Manchester City

1-0 Manchester City 2024: Manchester City 0-4 Tottenham 2025: Manchester City 0-2 Tottenham

ver también Guardiola, sorprende: ¿por qué no cree que Manchester City sea favorito pese a gastar 344 millones de euros?